Кировчанка, сама того не желая, перевела мошеннику более 60 тысяч рублей

Мошенничества с банковскими картами становятся все изощреннее. Недавно 65-летняя кировчанка отдала все свои сбережения «работодателю». При этом женщина была уверена, что возвращает мужчине его же деньги.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области, одна из жительниц областного центра решила найти себе работу. На одном из сайтов бесплатных объявлений она разместила информацию о том, что может исполнять обязанности сиделки или няни.

Вскоре с ней связался мужчина. Он сообщил, что сам уже долгое время проживает в столице. В Кирове у него осталась больная мама, за которой нужно ухаживать.

«Москвич» продиктовал кировчанке список продуктов, которые необходимо купить его маме, и попросил женщину подойти к банкомату для того, чтобы перевести ей деньги на покупки и за работу. Женщина следовала его указаниям. Только вместо 1,5 тысяч рублей мужчина «кинул» ей на карту в начале 47, а потом 30 тысяч рублей.

Пенсионерка, опять же, следуя указаниям «москвича», вернула ему деньги обратно. Только дома она обнаружила, что отдала мошеннику свои деньги. Женщина, следуя его указаниям и не подозревая об этом, привязала телефон «москвича» к своей банковской карте. Мошенник снял деньги с ее вклада и выдал за свои.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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