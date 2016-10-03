В Волгограде в мусорном баке нашли тело 15-летней школьницы

С заявлением о пропаже пятнадцатилетней школьницы в полицию вечером в воскресенье обратилась ее мать. По словам женщины, дочь ушла около двенадцати часов дня и до сих пор не вернулась.

Попытки дозвониться до школьницы ни к чему не привели: ее мобильный телефон оказался выключен. Сотрудники полиции организовали проверку, в результате которой тело девушки со следами насильственной смерти было обнаружено в одном из мусорных контейнеров.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Отмечается, что семья убитой девушки и она сама никогда не попадали в поле зрения полиции и характеризуются знакомыми положительно.

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