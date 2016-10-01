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//Криминал

В Новой Москве найдено тело ребенка, в убийстве подозревают мать

1 октября 2016, 08:00 [ «АН-онлайн» ]

В Новой Москве найдено тело ребенка, в убийстве подозревают мать
фото: pixabay.com

В одном из жилых домов на улице Нагорной в городе Троицке на территории Новой Москвы в пятницу, 30 сентября, было обнаружено тело маленького ребенка. На место происшествия прибыли следователи.

В квартире, в которой нашли труп, находилась 40-летняя мать мальчика.  На теле пятилетнего ребенка обнаружены признаки насильственной смерти. Малыша могли удушить.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство малолетнего".  Мать малыша доставили в следственный отдел для проверки на причастность к совершению преступления.

Соседи семьи рассказали, что родители ребенка развелись, передает РЕН-ТВ. Мальчик жил с мамой.

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