Депутат из Бурятии сядет за решетку за участие в банде наркодилеров
28 сентября 2016, 16:49 [ «АН-онлайн» ]
Депутата думы Иволгинского муниципального образования Бурятии Ольгу Слепневу признали виновной в сбыте наркотиков. Установлено, что она состояла в организованной преступной группе, которую основал сожитель-наркоман народной избранницы.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии, организатор банды, являясь «героинщиком», «точно знал о разнице в цене на дозу между Иркутском и Бурятией». Сбытом наркотиков преступники занимались на территории двух регионов в 2014 году. В ОПГ, кроме организатора и депутата, состояли еще три человека.
Роли в группе были распределены: двое, получая партию героина в Иркутской области, расфасовывали её по дозам в бумажные свертки. Далее они на машине перевозили расфасованный героин в Бурятию. Большая часть героина хранилась в еще одной участницы банды, которая, к слову, работала специалистом администрации Иволгинского района.
Лидер ОПГ осуществлял общее руководство и планирование преступной деятельности, координацию действий каждого в группе. Кроме этого он систематически предоставлял свою квартиру наркоманам.
Депутат думы замещала сожителя в его отсутствие, искала покупателей, хранила вырученные деньги, следила за соблюдением конспирации. При задержании у них изъяли более полутора тысяч доз расфасованного героина.
Иволгинский районный суд приговорил организатора банды к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, депутата – к 12 годам в колонии общего режима.
по сообщению портала "ТЕЛЕИНФОРМ" 23.09.16