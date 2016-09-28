Женщину в Челябинске неизвестный облил кислотой

Утро среды ознаменовалась для жителей одного из челябинских многоквартирных домов сильным потрясением. В подъезде неизвестный человек напал на женщину и облил ее кислотой.

Жители обнаружили женщину с сильными кислотными ожогами лица. От полученных ран она скончалась до приезда скорой помощи. По предварительной версии следствия, неизвестный, движимый неустановленными пока мотивами, выплеснул кислоту в лицо женщине и скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов не уточняют, была ли женщина жительницей дома, в подъезде которого найдена. В данный момент следственные органы устанавливают личность нападавшего. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Читайте также:

Другие криминальные новости

См. все новости дня