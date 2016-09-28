25 сентября в одном из магазинов сети «Красное&Белое» в Челябинске на продавца было совершено нападение. Женщина находится в реанимации после проведенных операций.

Вечером в воскресенье, 25 сентября, мужчина 26 лет вошел в магазин «Красное&Белое». Он коротко пообщался с женщиной-продавцом, после чего напал на нее. Злоумышленник нанес ей 6 ударов ножом, после чего 8 ударов себе. Есть основания предполагать, что все происшедшее – результат неудавшихся отношений продавца и нападавшего. Достоверно установлено, что они ранее проживали вместе. Мужчина скончался, женщина находится в реанимации. Ведётся следствие. Отметим, что мужчина принимал наркотические средства, и именно по этой причине они расстались.

Произошедшее зафиксировано на видео. Ролик не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой, детям и беременным женщинам.

Читайте также:

Женщина выбросилась из окна из-за несчастной любви

Расставшись с девушкой, учащийся покончил с собой