Проигравший в карты $25 млн Кобзона получил годы колонии

Одинцовский суд Московской области признал бизнесмена Вагифа Пейсахова, занявшего у народного артиста СССР Иосифа Кобзона $25 млн и проигравшего деньги в карты, виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Пейсахов также будет обязан вернуть долг, что в пересчете на рубли превышает 1,5 млрд.

Из показаний Кобзона, зачитанных в суде, следует, что Пейсахов делал попытки договориться с певцом: обещал передать ему магазин в Ставрополе, несколько иномарок. Больше всего Иосифа Кобзона возмутило то, что, не отдавая долг, Пейсахов «продолжал жить достаточно широко».

Следствие установило, что Пейсахов изначально не собирался возвращать долги певцу и обманывал его. Бизнесмен приговорен к шести годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Иосиф Кобзон подал в суд на предпринимателя Вагифа Пейсахова, который занял у парламентария $25 млн. В заявлении Кобзона в полицию сказано, что Пейсахов проиграл занятые деньги в карты.





Другие новости по теме "Криминал"