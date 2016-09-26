В Калужской области приемная мать до смерти забила четырехлетнюю девочку

В Калужской области четырехлетняя девочка была убита своей приемной матерью. В приступе внезапной ярости женщина набросилась на ребенка и била его по голове до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни.

Чтобы скрыть следы преступления, на помощь убийце пришел ее муж. Вместе они вывезли тело в лес и закопали, а затем написали заявление в полицию об исчезновении девочки. Однако сотрудники правоохранительных органов оперативно установили причастность родителей к исчезновению девочки. В данный момент подозреваемые задержаны, следствие выясняет обстоятельства произошедшего, а также причины нахождения ребенка в приемной семье.

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