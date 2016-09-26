Золото нашли в мусорной урне аэропорта

Десять золотых слитков общим весом в три килограмма и стоимостью в примерно $190 тысяч нашли в мусорной урне таможенники в аэропорту Хазрат Шахджалал города Дакка (Бангладеш). Очевидно, их бросил контрабандист.

Незадолго до находки таможенники получили информацию о том, что предполагается попытка пронести контрабанду. Очевидно, злоумышленники увидели необычную активность правоохранителей и попали в ситуацию, когда спрятать ценный груз таким образом оказалось единственным шансом спастись от ареста. Урна находится в иммиграционной зоне международного порта. Дальнейшая судьба золота не известна.

Чуть ранее сообщалось о неудачной попытке провезти из Гонконга контрабандную партию iPhone7 через московскую таможню в Шереметьево.

Читайте также:

Туристический автобус из Петербурга был задержан на границе на МАПП «Торфяновка»

Гражданка России попалась на контрабанде трех центнеров сыра