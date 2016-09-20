Пытались Родину продать. Фальшивую и неудачно

Предостережения от ФСБ России за попытку продать ЦРУ США выдуманные военные секреты о дислокации войсковых частей в Забайкалье получили жители города Борзи. Оперативников удивила реакция американцев.

Как выяснилось, в ЦРУ заинтересовались предложением от неизвестного россиянина и начали с ним переписку по интересующим вопросам. Однако вопрос оплаты сомнительному источнику оттягивали целый год, пока российские коллеги не пресекли аферу.

«Секретообладатель» вовлек в аферу своего приятеля-военнослужащего, с которым они стали вместе сочинять новости об отправке эшелонов в Украину и ракетных целях. Только то, что россияне оказались неудачливыми мошенниками, спасло их от уголовной ответственности.

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