Пенсионер полтора месяца насиловал девочку-подростка
19 сентября 2016, 16:12 [«АН-онлайн», В. Александрова ]
72-летний мужчина, пользуясь беспомощным состоянием подростка, полтора месяца насиловал 12-летнюю девочку. Родители девочки рассказали о произошедшим правоохранителям.
Как сообщили интернет-газете «Кривое зеркало» в пресс-службе СКР по Саратовской области, в настоящее время против 72-летнего жителя области правоохранители возбудили уголовное дело по статье по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Следствие предполагает, что в период с 31 июля по 12 сентября 72-летний мужчина, в поселке Жасминный Саратова, регулярно пользовался беспомощным состоянием 12-летней соседки и насиловал девочку. В какой-то момент об этом узнали родители девочки, они обратились в полицию и рассказали правозащитникам о произошедшем.
Сейчас злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения его под стражу. Также полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.
по сообщению портала "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 16.09.16