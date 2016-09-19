Педофил из детского лагеря приговорен к 19 годам строго режима

Вынесен окончательный приговор 44-летнему жителю Рыбинска, несколько лет занимавшемуся растлением мальчиков и сексуальными связями с ними. Педофил снимал происходящее на фотоаппарат и видеокамеру и выкладывал порнографические материалы в Интернет.



Именно порнографические материалы в Интернете, попавшие в поле зрения правоохранительных органов, стали поводом для проведения расследования. 17 декабря 2014 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сексуального насилия над двумя 9-летними мальчиками. Был установлен подозреваемый – житель Рыбинска Олег Кузнецов, работавший летом звукорежиссером и культработником в детском лагере «Полянка», а постоянно — звукорежиссером в рыбинском ДК «Волжский».



В ходе следствия выяснилось, что совращением мальчиков Кузнецов занимался не только в пионерском лагере, но и в Рыбинске, причем давно. Первые эпизоды имеют десятилетнюю давность. Кузнецов выбирал из числа детей, отдыхавших в лагере, тихих и необщительных ребят, приглашал их к себе в радиоузел, входил в доверие, а потом развращал. Некоторых он уговаривал продолжить общение и в Рыбинске, приглашая в служебное помещение в Доме культуры. В течение многих лет дети на Кузнецова ни разу не пожаловались, не поступало заявлений и от родителей. Оказалось, что о происходящем в лагерном радиоузле и нестандартных наклонностях культработника знали, или по крайней мере подозревали, многие коллеги культработника и дети, обсуждали это между собой.

продолжение материала на портале "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" 14.09.16