Дети со скакалками поймали под Киевом сбежавшего заключенного

Дети со скакалками и ремнями задержали заключенного, сбежавшего из Криворожской исправительной колонии, и удерживали его до приезда полиции. Мужчина успел совершить нападение в местном магазине.

Инцидент произошел под Киевом. Мужчина в четверг, угрожая ножом, напал на продавщицу местного магазина, жестоко избил ее, связал, похитил 7 тысяч гривен и продукты.

Местные дети начали слежку за преступником, потом догнали его и смогли задержать.

Женщина, на которую напал беглец, находится на стационарном лечении в Березанской больнице.

Возбуждено дело по статье "разбой". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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