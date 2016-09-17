Женщина заживо сожгла своего новорожденного ребенка

В Хабаровском крае женщина бросила в печь свою новорожденную дочь и подождала, пока та не сгорит.

Как стало известно, женщина была на последнем месяце беременности, когда у нее возникли сомнения, сможет ли она стать хорошей матерью. Для этого у нее были все основания: в тот момент она не имела денег, а также постоянного жилья. Роды начались, когда женщина находилась на территории производственной базы. Она не стала обращаться за медицинской помощью, поскольку уже в тот момент задумала избавиться от ребенка.

Новорожденную девочку женщина бросила в печь и подождала, пока та не сгорит. Однако оказалось, что температура в печи недостаточна, чтобы полностью уничтожить останки, поэтому женщина выбросила обгоревшее тело ребенка в общественный туалет, где его и нашли.

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