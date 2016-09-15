Глава Росимущества Северной Осетии подозревается в хищениях

Глава территориального управления Росимущества Северной Осетии Алан Цабиев задержан на 72 часа по подозрению в хищении 61 миллиона рублей при продаже земли завода "Разряд", сообщает источник в МВД региона.

Алан Цабиев взят под арест во вторник, но срок содержания под стражей продлили еще на 72 часа. Цабиева подозревают в превышении должностных полномочий и хищении 61 миллиона рублей при продаже земли завода "Разряд" в 2013 году, сообщает РИА Новости. Ущерб государству от сделки - 390 миллионов рублей, сообщил источник, близкий к следствию.

Завод "Разряд" в Северной Осетии входит в госкорпорацию "Ростех", предприятие поставляет продукцию для нужд оборонно-промышленного комплекса России.