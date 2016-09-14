В отношении топ-менеджера крупной сети обувных магазинов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мужчина объявлен в розыск.

Информация о том, что постановлением следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве объявлен в федеральный розыск один из руководителей группы компаний, занимающихся торговлей обувью и одеждой, опубликована на сайте МВД России. По версии следствия, подозреваемый руководитель похитил крупную сумму денежных средств у одного из банков. Имя подозреваемого полиция не назвала.

Ранее РБК сообщал, что по заявлению Газпромбанка проводилась проверка в группе компаний «ЦентрОбувь».

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