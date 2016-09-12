В Астраханской области зарезали и убили таксиста из-за платы за проезд

В Астраханской области жестоко убили водителя такси. Его зарезали, а затем труп сожгли вместе с автомобилем. Выяснилось, что это сделали двое мужчин. Денег, чтобы расплатиться за проезд, у них при себе не было.

Инцидент произошел в субботу, 10 сентября, на дороге Образцово — Травино. Один из подозреваемых задержан, второй находится в розыске. Со слов подозреваемого, его приятель решил зарезать шофера. Следы преступления приятели решили скрыть путем сжигания трупа и автомобиля. Деньги таксиста убийцы прихватили с собой. В момент преступления мужчины были пьяны. Следствие возбудило по данному факту уголовное дело.

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