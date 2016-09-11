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//Криминал

Посетители парка случайно обнаружили зарытый труп

11 сентября 2016, 13:05 [ «АН-онлайн» ]

Посетители парка случайно обнаружили зарытый труп
Фото:pixabay.com

Посетители столичного парка “Кузьминки” в районе пруда нашли закопанного мужчину. Тело было замечено ими благодаря тому, что оно было зарыто неглубоко и рука оказалась хорошо видна.

Граждане обратились с заявлением в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на указанном месте тело неизвестного мужчины, закопанного на глубину приблизительно тридцать сантиметров. Давность захоронения правоохранители оценили примерно в три-четыре месяца.

На вид погибшему было около сорока пяти лет. Внешние признаки насильственной смерти обнаружены не были. Точную причину гибели предстоит выяснить в результате экспертизы.

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