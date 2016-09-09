В Приморье убийцы пенсионерки заставили ее сына закапывать тело

В одном из приморских сел грабители ворвались в частный дом, убили хозяйку табуретом и заставили ее сына закапывать труп в лесу. Как стало известно следствию, нападавших было четверо.

Ворвавшиеся в дом злоумышленники избили тридцатилетнего сына пенсионерки. Пожилая женщина попыталась противостоять преступникам, в результате чего те ударили ее по голове подвернувшимся табуретом. Полученные травмы привели к смерти женщины. Тогда убийцы заставили сына пенсионерки закопать в лесу тело матери.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов установили личности злоумышленников. Это оказались жители того же села. Убийца пожилой женщины взят под стражу.

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