Убил четырёх гражданских и опрадан

Житель села Миасского Челябинской области Александр Григорьев оправдан судом за убийство четырех и ранение пятого человека, ворвавшихся к нему в квартиру в новогоднюю ночь. Самооборона была признана допустимой.

Как выяснило следствие, пьяная компания из пятерых человек вломилась к нему домой вскоре после звонка Григорьева женщине по просьбе ее подруги, которая не могла дозвониться. Оказалось, подруга отдыхала с компанией мужчин, и кто-то из них отреагировал на звонок со стороны чересчур болезненно. После начавшегося вторжения с побоями родных, охотник со стажем Григорьев взял ружье и «успокоил» всех незваных гостей. Выжил только один, сам обратившийся в больницу с ранением руки.

Как говорит Александр Григорьев, он самого начала рассказывал, все как было. Страха и причин что-либо скрыть не было. Были сомнения, но следователи подошли профессионально к щепетильному делу. Как сообщил фигурант дела, его даже с работы, где работал сварщиком, не уволили. Однако «крест совершенного» ему придется нести всю жизнь. А также достраивать дом, поднимать детей, выхлопотать для семьи земельный надел и обзавестись собственным хозяйством.

Читайте таже:

В Перми ревнивец решил помириться с женой, но не выдержал и убил её кастрюлей

Адвокаты детоубийцы Белова просят оправдать подзащитного