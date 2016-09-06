Задержанных в Москве Вайнзихера и Ольховика этапировали в Сыктывкар

Глава энергохолдинга «Т Плюс» и совладелец группы компаний «Ренова», задержанные сотрудниками ФСБ 5 сентября по делу о взятках, 6 сентября переправлены в Сыктывкар, где им будет выбрана мера пресечения.

Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика задержали по делу о многомиллионных взятках бывшему руководству Коми.

Судья Республики Коми для рассмотрения уже назначен и ждет поступления материалов.

Напомним, что ранее «Аргументы недели» сообщали о расследовании дела о взяточничестве в республике Коми и о фигурантах по этому делу, среди которых и экс-губернатор региона Вячеслав Гейзер. В Следственном комитете РФ подчеркнули, что проходящий по этому делу Михаил Слободин (ушедший в отставку глава „Вымпелкома“) находится в розыске.