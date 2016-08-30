Кража века: в Новой Зеландии угнали сразу 500 коров

Полиция Новой Зеландии занимается расследованием крупнейшего угона скота: у местного фермера пропало сразу 500 коров. Животных недосчитались на ферме Южного острова. Старожилы не припомнят подобного воровства.

Пропажу выявили при пересчете коров: недосчитались 500… Полиция предполагает, что животных угнали не сразу, а в несколько этапов, но фермеру, который потерял на этом порядка 750 тысяч долларов (каждая скотина стоит не менее тысячи долларов), от этого не легче.

Фермеров призывают надежно укреплять границы своих владений и регулярно пересчитывать скот, чтобы избежать подобных угонов.

В Новой Зеландии около 10 миллионов коров – это почти вдвое больше, чем жителей страны. Фермеры отмечают, что каждая корова снабжена электронной биркой на ухе, - снять бирку можно, но продать после этого животное весьма непросто.