Подросток изнасиловал малыша
30 августа 2016, 14:24 [ «АН-онлайн» ]
Он признан виновным в сексуальном насилии над малолетним воспитанником детского сада.
Как сообщили VOLGOGRADRU в пресс-службе СУ СК РФ по региону, подросток время от времени наведывался в детсад, где его мать работала помощником воспитателя. В один из дней он решил воспользоваться тем, что ребёнок остался с ним наедине и совершал в отношении малолетнего воспитанника действия сексуального характера.
Приговором суда подростку назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
Кроме этого, проведённая правоохранительными органами проверка выявила грубые нарушения должностных инструкций и нормативно-правовых актов, допущенные сотрудниками детсада, в том числе его руководителем. По результатам рассмотрения представления следователя Краснооктябрьским территориальным управлением департамента по образованию администрации Волгоградской области организована служебная проверка, по результатам которой два воспитателя и помощник воспитателя уволены. Решен вопрос о невозможности дальнейшего пребывания в занимаемой должности заведующей дошкольным учреждением.
по сообщению портала "ВОЛГОГРАД.РУ" 24.08.16