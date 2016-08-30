Уничтожение культурного наследия продолжается в Переславском районе
30 августа 2016, 12:52 [ «АН-онлайн» ]
Ярославский областной Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении предпринимателей, соорудивших в Переславском районе дорогу и кафе на территории объекта культурного наследия Федерального значения, а именно на территории древнего города Клещин, предшественника Переславля-Залесского. Печально, но это уже не первая история с разрушением археологических памятников.
Как сообщают в СКР по Ярославской области, «в границах территории объекта археологического наследия «Селище (Клещино), X-XII в.в.», расположенного неподалеку от села Городище Переславского района Ярославской области, неизвестными лицами был выполнен ряд работ, а именно: строительство дорог, установка деревянной конструкции для размещения кафе, установка рекламной конструкции. В результате вышеуказанных действий неустановленных лиц поврежден объект археологического наследия «Селище (Клещино), X-XII в.в.», включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Стоимость мероприятий, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для сохранения объекта культурного наследия, составляет около 4 миллионов рублей.»
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РФ — уничтожение или повреждение объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
В настоящее время следователями регионального управления СК России проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к совершению преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
Древний город
Объект археологического наследия, о котором идет речь, это исчезнувший средневековый город Клещин (XI-XII века) близ Плещеева озера, предшественник Переславля-Залесского. Известно, что городище Клещин относится к самому первому населенному пункту, расположенному на переславской земле. Первое упоминание о городище отмечено в «Повести временных лет». Клещиным называли также Плещеево озеро, современное наименование которого, видимо, является поздней модификацией того, что было в древности.
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