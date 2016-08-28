В Подмосковье посетитель зарезал охранника бара и скрылся

В одном из баров подмосковного Дмитрова посетитель бара поссорился с охранником и дважды ударил его ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Полиция ищет убийцу, возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет по Московской области выяснил, что инцидент произошел 28 августа около семи часов. У охранника бара возник конфликт с двумя клиентами заведения. Чтобы выяснить отношения, мужчины переместились в другой бар.

Во время потасовки один из посетителей ударил охранника ножом в шею, - ранения оказались смертельными. По версии следствия, убийцей может быть 28-летний уроженец Дагестана, - он объявлен в розыск. Погибшему было 27 лет.