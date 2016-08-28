В Москве поймали вора, совершившего серию офисных краж на 30 млн рублей

Преступник, который обвиняется в серии краж на общую сумму в 30 млн рублей, был задержан полицейскими в Москве. Мужчина действовал аккуратно, и ему удалось совершить несколько краж в бизнес-центрах столицы.

Вор, общая сумма «добычи» которого составила около 30 миллионов рублей, будет осужден по статье «кража». Преступник специально выбирал для своих преступлений людные места, куда мог беспрепятственно проникнуть среди других посетителей офисного центра.

В большинстве случаев вор действовал во время выходных дней или вечером, чтобы не быть пойманным на месте преступления. Иногда ему приходилось ночевать в подсобках, чтобы на следующий день спокойно выходить из зданий бизнес-центра, не привлекая внимания охранников.

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