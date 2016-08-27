Неизвестный расстрелял человека в центре Москвы и скрылся на Volvo

Инцидент со стрельбой произошел в центре Москвы.

По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь на улице Сергея Радонежского, после чего скрылся на автомобиле Volvo. В результате пострадал один человек. О его состоянии пока ничего не известно, передает life.ru.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском подозреваемого.

22 мая «АН-онлайн» писали о том, что мужчина на Кутузовском проспекте столицы расстрелял из пневматического пистолета граждан, с которыми вступил в словесную перепалку. Правонарушителю удалось ранить двух человек.

28 апреля стало известно о том, что московская полиция разыскивает водителя, устроившего стрельбу на парковке на Волгоградском проспекте.