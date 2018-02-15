Зачем «Победа» блокирует спинки кресел?

Я впервые лично воспользовался услугами авиакомпании Победа по маршруту Санкт-Петербург - Нальчик - Санкт-Петербург, рейс DP511 05/02/2018 и рейс DP512 08/02/2018. 5-го февраля я летел после ночной смены. Соответственно был очень уставшим и хотел спать. Но поспать на борту самолета (Bpeing 737-800) оказалось невозможно, поскольку кресло не откидывалось (мое место было 31В). В результате я прилетел еще более уставший и с адской болью в спине.

Это я списал на невезение, предположив, что мне досталось сломанное кресло.

Заняв своей место 30А на рейсе DP512 08/02/2018, я сразу же проверил, откидывается ли спинка, и к своему разочарованию обнаружил, что и у этого кресла и у остальных спинка не откидывается!!!

Ну, это ладно. Двумя месяцами ранее моя супруга с 1,5 годовалым сыном летала рейсами авиакомпании Победа. И вот уж для матерей с грудными детьми кресла с заблокированными спинками адски неудобны!!!

Скажите, пожалуйста, какова цель блокировки спинок кресел? Этим руководство авиакомпании Победа хочет лишний раз напомнить пассажирам, что они летят бюджетной авиакомпанией?!