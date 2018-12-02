Российское кино хорошо известно за рубежом, заявила Куриленко

Голливудская актриса советского происхождения Ольга Куриленко выразила уверенность в том, что российское кино хорошо известно за рубежом. И если фильм хорош, то зрители увидят его и в США, и в Европе.

«Хорошее российское кино смотрят и за пределами России. И оно очень хорошо известно за рубежом. Последний фильм режиссера Андрея Звягинцева, например, в прошлом году взял ряд наград на многих фестивалях. Конечно, есть кино, которое не выходит за пределы России. Но, когда кино хорошее, оно всегда попадает за рубеж, его всегда увидят», - рассказала Ольга Куриленко.

«Американские зрители не любят смотреть кино на других языках. По этой же причине им сложно показывать и французское кино. Но в Европе смотрят российское кино», - уточнила актриса.

Ольга Куриленко родилась в Советском Союзе. В 2008 году она сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», напоминает ТАСС.