Кит Харрингтон женился на Роуз Лесли

Поклонницы Кита «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу» Харрингтона могут начинать рыдать. Сегодня актер Кит Харрингтон связал себя узами брака с партнершей по сериалу – шотландской актрисой Роуз Лесли.

О своей помолвке актеры сообщили еще в сентябре прошлого года. Причем сообщили не как принято нынче – через соцсети, а самым старомодным способом – опубликовав уведомление в разделе светской хроники британской газеты «Таймс». Однако согласовать дату свадьбы им было сложно из-за графика съемок. И вот счастливый для молодых день настал.

Свадебное торжество состоялось в фамильном замке невесты, расположенном в Западном Гариохе, Шотландия. Под венец Роуз Лесли отвел ее отец, одетый в национальный шотландский костюм. На свадьбу прибыли многие партнеры по сериалу, на съемках которого познакомились Кит Харрингтон и Роуз Лесли. В частности, среди гостей присутствовали Софи Тернер, Мейси Уильямс и Питер Динклейдж.