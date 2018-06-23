Кит Харрингтон женился на Роуз Лесли
23 июня 2018, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонницы Кита «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу» Харрингтона могут начинать рыдать. Сегодня актер Кит Харрингтон связал себя узами брака с партнершей по сериалу – шотландской актрисой Роуз Лесли.
О своей помолвке актеры сообщили еще в сентябре прошлого года. Причем сообщили не как принято нынче – через соцсети, а самым старомодным способом – опубликовав уведомление в разделе светской хроники британской газеты «Таймс». Однако согласовать дату свадьбы им было сложно из-за графика съемок. И вот счастливый для молодых день настал.
Свадебное торжество состоялось в фамильном замке невесты, расположенном в Западном Гариохе, Шотландия. Под венец Роуз Лесли отвел ее отец, одетый в национальный шотландский костюм. На свадьбу прибыли многие партнеры по сериалу, на съемках которого познакомились Кит Харрингтон и Роуз Лесли. В частности, среди гостей присутствовали Софи Тернер, Мейси Уильямс и Питер Динклейдж.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес