Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием режиссера Карена Шахназарова

Глава киностудии «Мосфильм» и известный режиссер Карен Шахназаров 8 июля отмечает свой 65-й День рождения. Режиссеру пришла поздравительная телеграмма от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Глава кабинета министров России особо выделил способность Карена Шахназарова создавать кинохиты и совмещать это с отличной работой администратора, возглавляя киностудию «Мосфильм», сообщает РИА Новости.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что под руководством Карена Шахназарова киностудия «Мосфильм» стала одним из крупнейших творческих концернов отечественного кино.

Карен Шахназаров приобрел режиссерскую славу после музыкального фильма "Мы из джаза" (1983 год). После этого картины Шахназарова получили свыше полусотни международных и российских призов, дважды были на кинофестивале в Каннах и были номинированы на премию "Оскар".