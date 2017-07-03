В Москве станут работать передвижные кинотеатры

Передвижные летние кинотеатры станут работать в Москве с 16 июля по 27 августа. Картины будут транслироваться необычные: в программе – советское кино, рассказывающее о больших стройках в Москве.

Советские киноленты покажут в рамках глобального проекта «Кино глазами инженера». Именно поэтому подборка фильмов так необычна, сообщает ТАСС.

Передвижные кинобудки разместятся в московских дворах, в самих зданиях и даже на крышах строений, которые стали прекрасными примерами модернизма и конструктивизма.

Известно, что импровизированными кинозалами станут хлебозавод №9, Дом Наркомфина, Дворец пионеров на Воробьевых горах и другие известные здания, построенные в стиле конструктивизма и модернизма. В списке картин, которые покажут в летних кинотеатрах, "Время, вперед!", "Верой и правдой", "Любить человека" и "Черемушки".