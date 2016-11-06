"Тәхетләр уены" – так по-татарски звучит название мирового бестселлера «Игра престолов». Коллектив переводчиков из Казани "Беренче studio" уже адаптировал первый сезон и первый трейлер к сериалу выпущен.

«Игра престолов» вновь набирает популярность в интернете, но уже на татарском языке, передает «Лайф».

Сообщается, что "Беренче studio" (в переводе это значит «Первая студия») – коллектив профессиональных переводчиков и озвучивания проектов на татарском языке. В социальных сетях просто заслушиваются известными героями, которые перешли на татарский и советуют переводчикам переозвучить и «Гарри Поттера», и «Звездные войны».