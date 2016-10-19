Первый тизер-трейлер второй части фильма «Стражи галактики» опубликован 19 октября. Космическую команду из комиксов Marvel ждут новые приключения. Станет раскрыта тайна происхождения «Звездного лорда».

О задумке снять вторую часть космических приключений было объявлено еще за неделю до премьеры первой части картины в 2014 году на международном ежегодном фестивале Comic-Con.

Режиссер и сценарист у фильма не изменился – тот же Джеймс Ганн. В главных ролях - Сильвестр Сталлоне, Крис Пратт, Зои Салдана, Карен Гиллан, Крис Салливан, Брэдли Купер и другие, передает канал «Дождь».

Погибший в первой части Грут родился снова, повзрослел и станет одним из центральных героев …

Премьера фильма запланирована на март 2017 года.