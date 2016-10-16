В петербургских кинотеатрах покажут фильм «Птица», но только в 2017 году
16 октября 2016, 10:15 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
За время конкурсных показов картина «Птица» удостоилась десяти наград, и одна из них, индийская премия, приравнивается по статусу к «Оскару». В главных ролях фильма сыграли такие маститые актеры, как Анастасия Мельникова и Иван Охлобыстин.
Сюжетная линия фильма достаточно тривиальна: рок-музыкант, разыгрывающий богемную мелодраму, лечится от туберкулеза, скрываясь от поклонников.
В клинике он знакомится со строптивой девчонкой Катей, и зарождается дружба. Как они будут действовать в непростой период испытаний, какие решения примут герои, и показывает картина.
Читайте также:
Другие новости Санкт-Петербурга