В петербургских кинотеатрах покажут фильм «Птица», но только в 2017 году

За время конкурсных показов картинаудостоилась десяти наград, и одна из них, индийская премия, приравнивается по статусу к «Оскару». В главных ролях фильма сыграли такие маститые актеры, как

Сюжетная линия фильма достаточно тривиальна: рок-музыкант, разыгрывающий богемную мелодраму, лечится от туберкулеза, скрываясь от поклонников.

В клинике он знакомится со строптивой девчонкой Катей, и зарождается дружба. Как они будут действовать в непростой период испытаний, какие решения примут герои, и показывает картина.

Читайте также:

Другие новости Санкт-Петербурга

См.все новости дня