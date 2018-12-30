Воинские награды периода Великой Отечественной войны вернули на родину

Ордена Отечественной войны и Красной звезды, принадлежавшие советским воинам Бойко Данилу Ивановичу и Шишанову Александру Ивановичу, вернули в Россию. Теперь они находятся в Центральном музее Вооруженных сил РФ. Возвращением боевых наград уже несколько лет занимается мексиканский ювелир Эдуардо Круз. Он выкупает на международных аукционах ордена, которые некогда были украдены у владельцев и попали на чёрный рынок.

В Россию он вернул более 10 наград. Каждый орден имеет наградные документы и номер. По этим данным и определяют владельца. «По возможности стараемся передать эти награды семьям фронтовиков, потому что родственники должны знать и помнить историю своего рода, подвиг своего прадеда, – рассказывает руководитель международной общественной организации «Вымпел» Игорь Николаевич Находкин. – Если родственников не удается найти, то мы передаем ордена на вечное хранение в музей».

«Вымпел» на протяжении 10 лет проводит активную работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. «Спустя какое-то время на нас вышел Эдуардо Круз. Он обратился к нам с просьбой найти владельцев боевых наград. Так мы с ним и познакомились», – отвечает Игорь Николаевич.

По словам самого Эдуардо, занимается поиском орденов он не один. В этом нелегкой работе его поддерживают друзья из США, России, Латинской Америки и Украины. Многие берут пример с мексиканского энтузиаста и так же, как и он, за свои личные деньги выкупают ордена на аукционе.

«Периодически мы получаем награды от семей ветеранов или находим их во время поисковых работ. У нас огромная коллекция! Где-то около 7 тысяч. Мы очень благодарны Эдуардо за то, что эта коллекция пополнится», – говорит директор Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации Александр Константинович Никонов.

Галина Гавриловна Ершова, доктор исторических наук, познакомилась с Эдуардо Крузом в социальных сетях. «Когда узнала, чем он занимается, мне это показалось страшно интересным. Я часто вспоминаю историю своей семьи. Мой отец прошёл всю войну. Когда он возвращался с фронта, его орден Красного Знамени был украден. От него остались только документы. Это очень обидно. Когда ты смотришь архивы и видишь, за какой подвиг был выдан орден, то без слез читать нельзя. Каждая история солдата невероятна», – рассказывает Галина Гавриловна.

Ершова также добавила, что необходимо всегда чтить память советских героев, ведь вся история России «стоит на крови наших предков».