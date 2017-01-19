Видеоролик о подарках сиротам набрал более 325 000 просмотров за две недели

Благотворительный фонд «Арифметика добра» запустил в сети Интернет первый ролик в рамках коммуникационной кампании, привлекающей внимание общества к проблеме социального сиротства. Минутное видео собрало более 325 000 просмотров на официальном канале Фонда в YouTube за первые две недели.

Первый ролик кампании посвящен подаркам для сирот. Он развенчивает распространенное заблуждение, что игрушки – подходящий вариант для детей, оставшихся без попечения родителей. По статистике сейчас в детских домах более 70% воспитанников – подростки. После выхода из учреждения молодым людям в первую очередь понадобятся навыки и знания, помогающие вести самостоятельную жизнь и найти хорошую работу. По задумке авторов ролика, дети-сироты от первого лица рассказывают о своих мечтах, которые связаны со взрослой жизнью, но им дарят игрушки. Мишки и конструкторы вместо навыков – бесполезные подарки, а не проявление заботы и внимания – такую мысль транслирует ролик.

«Запуская эту информационно-образовательную кампанию, мы хотим не только привлечь внимание общества к теме сиротства, но и показать пути решения проблемы. Просвещение – часть миссии нашего Фонда, – комментирует председатель правления Благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова. – Мы рады, что старт кампании прошел активно, это говорит о том, что общество готово помогать, хотя не всегда знает, как. Наши ролики расскажут, что на самом деле нужно детям-сиротам».

Коммуникационная кампания Фонда под слоганом «Помогать можно по-разному» будет проходить в течение 2017 года. Всего планируется выпустить семь роликов, в каждом из которых будет поднята та или иная проблема, связанная с сиротством, и показано, как можно помочь детям, оставшимся без попечения родителей.