«Душевный Bazar» зажжет Благотворительную елку

11 декабря тысячи москвичей соберутся в Гостином дворе на самую крупную и самую душевную благотворительную ярмарку в России. Она знаменита тем, что новогодние чудеса здесь не только находят, но и творят сами. Побыть в роли Деда Мороза может каждый желающий, оставив подарок для подопечных благотворительных фондов под главной елкой Душевного Bazar'a».

Перечень подарков доступен на официальном сайте ярмарки. В него входят сладости для бабушек и дедушек из домов престарелых, настольные игры, наборы для лепки, аппликаций, вязания для маленьких пациентов детских больниц, мягкие игрушки и сухие корма для животных, а также «специальные подарки». Ребятам с инвалидностью, которых опекает благотворительный фонд «Наши дети», нужна швейная машинка для мастер-классов по изготовлению игрушек ручной работы. А воспитанникам Новоалтайского интерната, которым помогает Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», необходимы вещи для занятий спортом.

Многие из нас ждут в этот период новогоднего чуда. Но не все понимают, что случается оно тогда, когда мы сами берем в руки волшебную палочку.

Вдохновлять на добрые поступки и помощь другим 11 декабря с 11.00 до 19.00 будет благотворительная ярмарка «Душевный Bazar». Гостей ждут мастер-классы по лепке на гончарном круге, скрапбукингу, изготовлению тактильных открыток, выставка-продажа сувениров ручной работы, встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга и еще много сюрпризов.