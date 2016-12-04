«Тюнинг» для активистов, или Университет ОП РФ

В конце осени Общественная палата России провела третью серию образовательных мероприятий для гражданских активистов и представителей НКО. В течение трех дней «студенты» Университета изучали программу «Становление лидеров общественного мнения»: развивали навыки, необходимые для эффективного продвижения своих некоммерческих проектов, общались с экспертами, а также нарабатывали базу профессиональных контактов.

В прохождении этого интенсивного курса обучения приняли участие 150 человек, приехавших в Москву со всей России. «Аргументы недели» пообщались с некоторыми из них и выяснили, в чем заключается их деятельность и почему они решили стать участниками программы.

Ольга Ошуркова – гражданский активист, предприниматель, бизнес-тренер и автор более 20 изобретений. Причем часть денег, заработанных на их продаже, она жертвует на благотворительность. Одно из многочисленных ее начинаний – «Детский клуб по ТРИЗ (теории решения изобретательских задач)» – кружок, организованный с целью повысить интерес детей к техническому творчеству. Идея создания клуба возникла после того, как маленькая дочь Ольги сама стала автором изобретения, помогающего лечить косоглазие.

«Студентом» Университета ОП РФ Ольга решила стать, когда поняла, что не может достаточно эффективно распоряжаться своим временем и успевать воплощать в жизнь все свои задумки. «Я понимаю, что моей компетенции в общественном секторе не хватает, – говорит Ольга. – Мне нужно получить дополнительные навыки для развития своих проектов».

Участница из Самары, руководитель организации «Вместе» Татьяна Борисова помогает в реабилитации и адаптации пациентам, перенесшим хирургические операции на желудочно-кишечном тракте или мочеточнике, а также людям, которым по медицинским показаниям вывели стому (это хирургически созданное отверстие, соединяющее просвет внутреннего органа с поверхностью тела). Татьяна объясняет стомированным людям и их родственникам, как правильно ухаживать за стомой, что можно и что нельзя делать в их состоянии, оказывает психологическую поддержку. «Если человеку с самого начала не дать понять, что с этим можно полноценно жить – путешествовать, работать, заниматься любимым делом, он начинает замыкаться в себе», – признается она. Татьяна считает, что очень важно открыто говорить на эту деликатную тему, чтобы таким образом облегчить жизнь стомированным людям.

Другим представителем Самары на этом курсе стал Алексей Транцев – директор молодежного «Инклюзивного клуба добровольцев». Клуб помогает людям с особыми потребностями влиться в волонтерскую среду. «Мы один из первых в стране инклюзивных волонтерских центров, в проектах которого ребята с инвалидностью не являются вечными благополучателями услуг, различных подарков, призов, но становятся активными деятелями», – рассказывает Алексей. Он также говорит, что ни капли не жалеет о том, что решил стать участником курса: «Очень здорово учиться новому, повышать свою квалификацию, закрывая проблемы в знаниях. Чтобы руководить НКО в наше время, приходится знать и делать очень многое».

Три дня курса прошли продуктивно: гражданские активисты пообщались с экспертами, нашли себе менторов, познакомились друг с другом. За сравнительно короткий срок «студенты» успели поучаствовать в тренинговых программах, нетворкинг-сессиях, мастер-классах. Также они были представлены специальному гостю, приехавшему в Общественную палату на третий день мероприятия, – телеведущему и актеру Сергею Белоголовцеву, основателю программы «Лыжи Мечты», которая дает возможность людям с инвалидностью проходить реабилитацию при помощи занятий горнолыжным спортом. Он рассказал участникам курса о своем опыте работы в благотворительной сфере.

Обучающая программа стала своего рода «тюнингом» для представителей НКО. Насколько успешным – покажет будущее их проектов.















