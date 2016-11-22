В Казани наладят работу по развитию благотворительности

30 ноября — 1 декабря в столице Татарстана пройдет Первый Открытый форум «Добрая Казань: развитие культуры благотворительности». В Казанской Ратуше соберутся федеральные эксперты, представители органов власти, благотворительных фондов, социально ответственного бизнеса и активные жители города.

За два дня форума участники познакомятся с технологиями благотворительной деятельности, эффективными примерами сотрудничества бизнеса, власти и НКО, перспективами развития благотворительности в Казани.

Среди тем выступлений первого дня: факторы воспитания благотворительности в системе образования, роль СМИ в развитии благотворительности, мотивация и поддержка волонтеров, сотрудничество бизнеса и благотворительных фондов. Во второй день форума пройдет образовательная программа для фондов: эксперты расскажут об инструментах фандрайзинга и событийном фандрайзинге, способах взаимодействия со СМИ, грантовых возможностях для НКО, сторителлинге, особенностях работы в социальных сетях, финансовом планировании.

Среди спикеров – мэр г. Казани Ильсур Метшин, президент Русфонда Лев Амбиндер, руководитель сервиса Добро Mail.Ru Александра Бабкина, руководитель проекта «Жизнь без преград» РИА Новости Инна Волкова, директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова.

Форум проводится Мэрией Казани и сервисом Добро Mail.Ru в рамках городской инициативы «Добрая Казань», объявленной в качестве одного из 12 приоритетов городского развития.

Зарегистрироваться на форум можно ЗДЕСЬ.









Фото предоставлены Мэрией Казани