Прокатись на «Лыжах мечты»!

Открылся зимний сезон уникальной программы по терапевтическому горнолыжному спорту «Лыжи мечты». Из 16 регионов, участвующих в программе, занятия начались в Красноярске, Екатеринбурге, Москве и Московской области, Кировске, Миассе и Кемеровской области.

Многие участники, а это не просто будущие горнолыжники – дети и подростки с тяжелыми формами инвалидности, в том числе ментальной (ДЦП, синдром Дауна, аутизм, нарушения зрения, слуха и др.), с нетерпением ждали снега, чтобы приступить к катанию. «Лыжи Мечты» для многих уже не первый год являются не только эффективной терапией, но и одним из самых ярких и эмоциональных событий в жизни.

В этом году у программы появилось больше помощников. Так, компания-спонсор в Красноярском крае передала детям комплекты специального оборудования, ведь почти всем особенным спортсменам нужна поддержка при катании, некоторые из них не ходят самостоятельно. Кроме того, при содействии губернатора Красноярского края в парке «Бобровый лог» на учебном склоне был установлен подъемник «бэби-лифт» – теперь заниматься ребятам станет значительно комфортнее.

В Екатеринбурге после проведенного тренинга на горнолыжном склоне спорткомплекса «Уктус» уже занимаются участники программы. А 22 ноября состоится официальная презентация проекта и настоящий праздник, ведь наступивший сезон стал для города первым. Поздравляем всех участников и инициаторов с запуском!

В Таштаголе Кемеровской области новый сезон открылся на базе «Губернского центра горных лыж и сноуборда» а в Москве приступить к занятиям можно в Спортивно-экологическом комплексе «Лата Трэк» в Крылатском.

Цели программы «Лыжи Мечты», основанной два года назад актёром и режиссёром Сергеем Белоголовцевым и его супругой Натальей, остаются неизменными: ускорить процесс лечения, реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. С детства зажатые в тиски своих тяжелых диагнозов, такие люди редко получают возможность побыть наравне со всеми. И именно здесь, на горнолыжных склонах, они находят то чувство свободы, которое является одним из залогов успешной физической реабилитации. Ждем первых успехов этой зимы!

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