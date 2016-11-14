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Жестокая школа жизни

14 ноября 2016, 20:33 [«АН-онлайн», Марина ЛЕПИНА ]

Жестокая школа жизни

Сегодня Международный день сирот. По данным ЮНИСЕФ, в мире более 150 миллионов таких детей. И каждый из них проходит жестокую школу жизни...

«В детский дом нас забрали вместе с братом – мне было 6 лет, брату 5. Детский дом находился в какой-то глухой деревне, в школу приходилось ездить каждый день на автобусе, который приезжал за нами к 7 утра. Поднимали всех в 5 утра. Кто не просыпался, воспитатели обливали холодной водой или стаскивали одеяло, заставляли снимать трусы и звали мальчишек. Моего брата подселили ко мне – он умственно отсталый, делал свои дела в постель… Я за ним присматривала. Надо мной смеялись, а я ненавидела за это брата. Я хотела поговорить с одной воспитательницей, она была добрая, только на всех орала, но, правда, не дралась. Она мне сказала, что детский дом бедный и санитарок не хватает, чтобы ещё за «придурками» ухаживать. Потом брата перевели в интернат, а я пошла учиться в школу».

Это рассказ о своей жизни в детском доме 12-летней девочки А. А вот воспоминания 16-летнего В.: «Когда я был в старшей группе, то нас воспиталки заставляли ходить к малышам, проводить «воспитательную работу». Я, конечно, ходил с ребятами, на малых только орал, но не трогал, не бил, как это делали другие». 15-летняя М. рассказывает, что в ее детском доме красивых девочек не любили: «Или ты как все, или брили наголо. Особенно злая у нас была ночная воспитательница. И чего ей девочки-то сделали? Одной девочке она облила голову зелёнкой, другой выстригла клок волос, да так, что потом ей всю голову стричь пришлось. А однажды одну девочку, за то, что та будто бы курила, воспиталка схватила за ухо и со всей дури вырвала у неё серёжку из уха. Так страшно было, ужас! А пожаловаться было нельзя».

Сейчас эти дети живут в приемных семьях. И их горький опыт подтверждает – дети, оставшиеся без попечения родителей, не должны надолго оставаться в системе. Об этом пишут, говорят с трибун, снимают фильмы, привлекают общественность, открывают школы для приемных родителей, государство пытается изменить сознание сотрудников бывших детских домов, ныне переименованных в ресурсные центры и центры семейного устройства. Но детские дома все еще существуют, и все еще происходят трагедии, когда ребенок вдруг – а часто это именно «вдруг» – оказывается оторванным от своей семьи. «Представьте себе ситуацию, когда ребёнка внезапно, ничего ему не объяснив, лишают самого ценного, его семьи и помещают в совершенно неизвестные для него условия? Кто задумывался над тем, что чувствовал при этом ребёнок? С каким багажом переживаний, потерь, возможно, утраты ребёнок попадает в условия детского дома?» – замечает Наталия Мишанина, руководитель психологической службы благотворительного фонда «Арифметика добра».

В детском доме – как кажется со стороны – нескучно. Ты живешь, словно в пионерском лагере. Тебя кормят, одевают, развлекают. Рядом твои друзья. Практически каждый день – занятия, веселые мероприятия. Но это видимость. «Представьте, что вас отправили в детский лагерь, но никогда оттуда не заберут!» – вот как говорят о своей жизни детдомовцы.

А детские дома на периферии и вовсе не относятся к благополучным. Выпускники детских домов признаются, что это жестокая школа жизни. Там они сначала превращаются в волчат, а потом учатся быть одиноким волком. Огромный процент выпускников детдомов пропадают: спиваются, попадают в места заключения. Не могут выстроить свою взрослую жизнь. Подростки часто озлоблены. Когда-то они ждали – ждали сначала своих родных маму или папу, потом, когда их возьмут в приемную семью… Те, кто не дождался или же был взят и снова возвращен в детский дом, словно ненужная игрушка, – сломаны. Они потеряли веру во взрослых, в дружбу, в любовь. При этом слом психики и души детей в учреждениях начинается еще раньше. Малыши от нехватки материнского тепла страдают и впадают в состояние депривации. Ребенок начинает отставать в развитии, появляются проблемы со здоровьем… А в подростковом возрасте это усиливается.

«В любом случае ясно, что чем дольше ребёнок находится в системе, тем больше травмируется его личность. Давно доказан тот факт, что уже после года пребывания ребёнка в системе у него намечаются личностные изменения, а через два-три года эти изменения станут необратимы и разрушительны, – подчеркивает Наталия Мишанина. – Остается маленькому человеку в новом мире выживать, приспосабливаться к системе. Так ломаются детские судьбы. Формируются такие качества как агрессивность, враждебность к миру, стремление потреблять, потому что должны. Так называемый «синдром сироты», то есть система установок, не позволяющая личности нормально расти и развиваться».

«Нас не учили ответственности за себя»

«В 16 лет нас выпустили из детского дома. Квартиру никому не дали – дали с собой подушку и одеяло. И куртки еще. Я жила то в общежитии – когда училась на штукатура-маляра, то у друзей. Так и скиталась. Потом устроилась дворником – узнала, что так можно хотя бы получить жилье», – рассказывает 37-летняя Наталья, выпускница детского дома. Наталья вспоминает, что горячо молилась, недоумевая, за что ей такое наказание: сначала не было мамы, семьи, теперь нет дома… Но, к счастью, девушке помогли, за нее вступился бывший замдиректора детского дома, уже занимавший хороший пост в ее городе, и наконец Наталья получила свою квартиру. Наташа рассказывает, что из 30 человек, которые вышли из детдома вместе с ней, большинство до сих пор бездомные. Некоторые попали в места заключения, кто-то спился, кого-то убили. Положительных историй лишь несколько.

Сания Испергенова – сотрудница фонда «Арифметика добра». Она очень талантлива. Сания учит детей, подопечных фонда, рисовать, делать удивительные сувениры. Когда-то девушка жила в детском доме.

 

Сания оказалась там с рождения. Но сама вытащила себя благодаря своему упорству, старательности. Четыре года назад девушка вышла из детдома, закончила колледж и стала дизайнером интерьера, а сейчас получает профессию ландшафтного дизайнера. «Детдомовцы часто оказываются не готовы к жизни. Я и сама первое время ничего не умела. Не знала даже, как включить плиту. По всем вопросам названивала психологу детского дома – с ней у меня сложились теплые отношения, и она помогала. Не все наши ребята смогли выйти на правильную дорогу. Многие потратили свои деньги, накопившиеся на карте, которые они получили при выпуске. Те, кто получил квартиру, не знают, что с ней делать. Как обустроиться. Были такие, кому хватало просто матраса в пустой комнате. Они безответственны. Их этому не учили».

Ребенку в детском доме остро не хватает не только материнской любви, тепла. Но и социализации. Никто не заинтересован в том, чтобы эти дети готовились ко взрослой жизни. Их не учат тому, как быть взрослым – осознанной, знающей свои потребности, свои права и обязанности личностью.

Каждый может помочь 

Система детских домов не предназначена для детей. Очень важно, чтобы у ребенка была семья. Близкие люди. Тогда у него будет шанс спасти свою личность от пагубных разрушений. Но даже если нет возможности найти ребенку приемных родителей, сироте все равно можно помочь. Многие благотворительные фонды развивают программы социализации и профориентации детей, живущих в детских домах. Фонд «Арифметика добра» успешно реализует программу «Шанс», к которой подключены уже 24 региона страны: дети подтягивают свои знания с опытными преподавателями – и в этом году уже несколько выпускников детдомов поступили в вузы.

А в программе «Компас» старшеклассники получают социальные навыки, готовясь к самостоятельной жизни.

Ребенку, живущему в детском доме, можно помочь, перечислив средства на поддержку таких программ или самостоятельно став для него поддержкой. Наставничество – форма взаимодействия, которая подходит для подростков. Любой взрослый состоявшийся человек, способный поделиться опытом, эмоциями, энергией, может дать ребенку то, чего тот был лишен с детства. Возможно, еще много лет общество не сможет избавиться от социального сиротства – но каждый из нас в силах сделать так, чтобы счастливых успешных детей становилось больше.

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