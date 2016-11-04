Севастополь сплотился против бед на дорогах

Автоспасатели – вперед! Ну, или назад, если потребуется. Вопреки своему расписанию или желанию выспаться в теплой постели, возможно, в единственный выходной. Такими принципами в повседневной жизни руководствуются участники неформального общественного объединения «Взаимопомощь на дорогах» в Севастополе.

Менее чем за год десятку энтузиастов удалось объединить в единую службу взаимовыручки три тысячи горожан. Теперь посредством мобильной связи, сообщений в соцсетях и интернет-мессенджерах каждый севастополец, попавший в беду на дороге, может рассчитывать на скорую автомобильную помощь.

«На первой организационной встрече мы даже не думали о том, найдутся ли в стране аналоги нашего начинания», – рассказывает «Аргументам недели» Алена ЧИКАЛКО, одна из шести администраторов службы «Взаимопомощь на дорогах» и инициатор создания объединения. Позднее выяснилось, что похожие объединения в России есть. Но так как в Крыму представлены они не были, севастопольцы решили взять все в свои руки.









Всего за несколько месяцев объединение разрослось до 700 участников, обзавелось группами в соцсетях, собственным сайтом и символикой. Все за счет самих участников. Вскоре жители Севастополя начали узнавать своих героев в лицо.

Так один из волонтеров службы, Артем АНОХИН, за активную помощь не только автомобилистам, но и рядовым горожанам получил свое прозвище «ТемаMAN».

За время своей «службы» Артем не раз приходил на помощь горожанам. Так, один из отзывов о его работе повествует: женщина с ребенком вызвала такси, чтобы добраться домой в Балаклаву. «Но, как только мы отъехали, водитель стал вести себя некорректно. В итоге высадил нас прямо на проезжей части», – говорит женщина. Чудесным спасением, по ее словам, стало появление Артема, который, стоя в пробке неподалеку, узнал о проблеме от координатора и вовремя прибыл на помощь. «Приехав в Балаклаву, мы хотели отблагодарить его деньгами. Но Артем категорически отказался», – заключает крымчанка.

Были и те, кто смог узнать о существовании «Взаимопомощи на дорогах» только попав в беду. Так один из жителей Севастополя, безуспешно пытаясь завести свое авто, толкал его до появления спасателя. Итогом встречи стало не только «воскрешение» автомобиля. Мужчина сам стал членом волонтерского движения.









«Позднее в Интернете мы обнаружили массу групп в соцсетях, которые призывали к взаимовыручке на дорогах, – рассказывает Артем АНОХИН. – Но все эти группы оказались не развиты, многие из них были просто неактивны».

Очертив поле деятельности, участники автообъединения приступили к работе, рассказывает Ксения БУДЯНСКАЯ. Именно она дежурит на телефоне службы автомобильной помощи.

«Я, как и все наши спасатели, живу обычной жизнью, хожу на работу и встречаюсь с друзьями. Но телефон спасателя всегда при мне».

За время работы, а это почти 9 месяцев, объединение увеличилось до трех тысяч автомобилистов. Заниматься пришлось всем подряд, признаются спасатели: подвозить горючее тем, кто заглох в нескольких километрах от заправки; вытаскивать из машины пострадавших и многое другое.

«Мы просто стараемся сделать наших жителей добрее, – добавляет Алена ЧИКАЛКО. – Вы даже не представляете, сколько участников нашего объединения успели подружиться. Они часто встречаются, пьют кофе, общаются, ходят в кино. Сложилось даже несколько молодых пар».

Теперь же в объединении «Взаимопомощь на дорогах» строят много далеко идущих планов. Автомобилисты намерены принять активное участие в общественной жизни Севастополя. Первую акцию для детей они уже провели. В рамках встречи детям рассказали о своей работе и ее принципах, правилах дорожного движения. Волонтеры даже издали за свой счет книжку-раскраску на тему взаимопомощи на дорогах. И останавливаться на этом севастопольцы не собираются.