27 октября в Москве в Международный день анимации стартовал Большой Фестиваль Мультфильмов, который продлится до 7 ноября и продемонстрирует 60 уникальных мультипликационных работ. Впервые на фестивале будут показаны анимационные фильмы благотворительного фонда. Серия роликов, выпущенных фондом «Арифметика добра», расскажет о проблемах детей-сирот.

На фестивале будут представлены четыре анимационных фильма фонда: о значимости взрослых в жизни ребенка, о роли наставников для детей-сирот, о значении учебы для воспитанников из детских домов и о принципах работы образовательной программы фонда «Шанс», а также о движении благобегунов, участвующих в марафонах с благотворительными целями.

Ролики покажут с 3 по 6 ноября в Культурном центре ЗИЛ в рамках работы творческих мастерских Фабрики мультфильмов. После завершения фестиваля анимационные работы фонда планируется включить в программу региональных показов в Красноярске, Воронеже, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, куда БФМ отправится на гастроли для демонстрации лучших фестивальных программ.

«Мы рады сотрудничать с фондом «Арифметика добра», – комментирует программный директор Большого Фестиваля Мультфильмов Мария Терещенко, – тем более что для пропаганды своих ценностей они избрали язык анимации, который издавна считается языком детства и языком, связанным с детством. Социальная реклама такого рода, несомненно, важна, в том числе и для наших зрителей».

С расписанием творческих мастерских Фабрики мультфильмов и полной программой Большого Фестиваля Мультфильмов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

