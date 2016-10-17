К годовщине работы программы дистанционного образования для детей-сирот «Шанс» фонд «Арифметика добра» совместно с порталом «ПостНаука» выпустил анимационный "фильм" о проекте фонда и его достижениях. Ролик рассказывает об особенностях мотивации к учебе детей-сирот и знакомит с принципами работы программы «Шанс», демонстрируя успехи участников программы.

Детские дома не могут заменить детям настоящую семью, – говорится в ролике. Родители помогают осознать ценность образования и привить любовь к знаниям своему ребенку. Он понимает, как обучение способствует успеху в жизни, и привыкает к регулярным занятиям. В противоположность детям, растущим в семье, у воспитанников детских домов нет мотивации учиться, так как представление о важности учебы не сформировано. Только 1 % из них поступает в вузы. А у тех, кто стремится получать знания, часто нет возможности – в детских домах не хватает квалифицированных преподавателей, а услуги репетиторов недоступны.

Программа «Шанс» благотворительного фонда «Арифметика добра» позволяет детям получить качественное образование благодаря индивидуальным онлайн-занятиям с профессиональными преподавателями. Дети не просто регулярно подтягивают знания, они имеют возможность напрямую общаться с учителями, которые становятся для старшеклассников наставниками и «значимыми взрослыми». В программе «Шанс» проходят занятия по школьным предметам и тренинги, на которых ребята развивают личные качества, способствующие успеху в жизни.

«Благодаря занятиям в «Шансе» ребята становятся более ответственными, образованными, многие успешно сдают экзамены и поступают в учебные заведения, – комментирует руководитель программы «Шанс» Юлия Иванычева. – 43% старшеклассников улучшили свои оценки по итогам прошедшего учебного года. Бесценно видеть, как меняются дети. В этом году к «Шансу» присоединяются 33 детских учреждения из 26 регионов России. Мы надеемся на помощь неравнодушных людей и уверены в успехе, потому что для детей-сирот образование меняет все!».

Ролик про программу «Шанс» стал четвертым в серии просветительских социальных роликов на тему сиротства, которые фонд «Арифметика добра» выпустил совместно с «ПостНаукой». Ранее вышли ролики о значимости взрослых в жизни ребенка, движении благобегунов и роли наставников для детей-сирот.