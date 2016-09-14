Упсала-Цирк открывает новый сезон

Внимание, гости и жители Петербурга! Лауреат Премии "Сможем вместе!" Упсала-Цирк начинает новый сезон!

Уже 17 сентября, в 18.00 в шатре на Свердловской набережной, 44 можно увидеть «Сторож снов» – дебютный спектакль самых младших артистов чудо-цирка. Это история о том времени, когда в темноте скрывались настоящие приключения, а под кроватью обязательно кто-то жил.



Сюжет спектакля прост и одновременно очень близок каждому: в одном доме живет старенький дедушка, бывший моряк, и его восемь внуков. Каждый вечер перед ним стоит нелегкая задача – уложить их спать, и это всегда превращается для него в тяжелую борьбу, а для детей - в увлекательное приключение. Что только ни изобретают они, чтобы обмануть бдительного дедушку! Среди их уловок - и простое баловство, и настоящий бойкот, и неподдельное притворство. Но всему когда-нибудь приходит конец, и сон обязательно поймает детей за пятки, а дедушка наконец-то сможет спокойно отдохнуть в кресле...

Упсала-Цирк – это единственный в мире цирк для хулиганов, где дети учатся аккумулировать творческую энергию и использовать ее в свое удовольствие. Юные артисты спектаклей – ученики коррекционных школ, дети-сироты, ребята с ОВЗ, которые на сцене творят настоящую феерию.