"Добрый Ватрушкин" поделится добротой в Оренбурге

На открытых верандах в кафе «Казачья усадьба» по адресу: Оренбург, парк 50-летия СССР, ул. Брестская 1; 11 сентября с 14:00 до 20:00 ч. состоится благотворительный кулинарный фестиваль. Организаторы сладкого праздника - БФ «НАШИ ДЕТИ». В фестивале принимают участие кондитерские, кулинарии, пироговые, кафе города, специализирующиеся на выпечке, партнеры благотворительного фонда «НАШИ ДЕТИ».

Осень всегда ассоциируется со сбором урожая, теплом, уютом и запахом ванили и корицы. Поэтому сентябрь – время ароматной выпечки и аппетитных пирогов. Именно гости фестиваля "Добрый Ватрушкин", представители администрации города, горожане, друзья фонда, смогут не только попробовать вкуснейшую продукцию, но и дать больному ребенку шанс на выздоровление.

Самые лучшие пироговые города представят вниманию сладкоежек изысканные пироги с клюквой, яблоками, корицей; кондитерские будут угощать булочками, капкейками, сочникам и, конечно же, ватрушками. А еще на фестивале каждый сможет сделать за благотворительное пожертвование своего Пряню и забрать его с собой.

На празднике для детей будут организованы мастер-классы, курсы по английскому языку, аквагрим, а также шоу гигантских мыльных пузырей.

Всех гостей ждет беспроигрышная лотерея и шоу-программа.

На «Добром Ватрушкине» все желающие смогут за благотворительное пожертвование побаловать себя и близких любимыми лакомствами, принять участие в развлекательной программе и, конечно же, сделать вклад в благотворительность.