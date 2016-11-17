«МегаФон»: Умная благотворительность в обществе, которому не все равно.

СРОЧНО
|21:54  Обама заявил о наличии доказательств о причастности России к кибератакам |21:00  На севере Москвы застрелили бизнесмена |20:59  Кремль начинает налаживать контакты с командой будущего президента США |20:13  Хасана Бароева лишили серебра ОИ-2008 из-за допинга |18:46  Челябинские чиновники купили сироте непригодный для жилья дом |18:37  В Удмуртии школьник выстрелил из пневматики в глаз ученицы |17:47  Российский МИД ответил на обвинения о влиянии России на выборы в США |17:30  Лукашенко назвал ошибку СССР |16:55  Путин и Трамп совпали в оценке отношений России и США |16:38  Российское правительство резко осудило отношение Госдепа США к телеканалу RT |16:17  На Урале проверят сообщения о том, что в детском саду ребенка вывели на улицу босым |16:05  Праздник на ковре |15:50  Путин и Трамп разговаривали о возможности встречи |14:53  Названа дата встречи Путина и Лукашенко |14:31  Россиянам сократили прожиточный минимум в III квартале |14:27  Германия вернет в Афганистан 12 тысяч беженцев |14:21  На севере Москвы мужчина после поцелуя проломил женщине череп |13:49  Двое московских подростков скончались после нарковечеринки |13:17  Взрыв прогремел на детской площадке в Санкт-Петербурге |12:43  В Москве горит детский сад, проходит эвакуация |12:33  СМИ: Россия в 2016 году заработала на нефтяных ценах 400 млрд рублей |12:27  В Нижнем Новгороде ликвидирован боевик ИГ |11:55  Омскому школьнику на уроке труда пробили голову молотком |11:11  Жительница Волгограда скончалась в ходе пластической операции |10:29  Грузовик и БТР попали в аварию на МКАД |09:45  Теннисист Евгений Кафельников госпитализирован |09:42  В Ульяновске мужчина открыл стрельбу в одном из домов, погибли две женщины |09:06  Ледниковый период |09:06  Отмучились |09:04  Карякин может стать шахматным Трампом

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Бизнес на благо

«МегаФон»: Умная благотворительность в обществе, которому не все равно.

17 ноября 2016, 20:44 [ «АН-онлайн» ]

«МегаФон»: Умная благотворительность в обществе, которому не все равно.

Этой осенью фонд защиты брошенных младенцев «Я без мамы» открыл инклюзивную детскую площадку в Ростове-на-Дону. Теперь в центре города появился маленький островок, на котором играют вместе самые разные дети. Строить замки из песка и кататься на качелях здесь может даже ребенок в инвалидной коляске.

Создать такую площадку лауреатам Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!» помогла компания «МегаФон». Руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности Юлия ГАНИНА рассказала нам о том, как социальные проекты меняют сознание детей-сирот, ребята с инвалидностью начинают любить спорт и общаться со здоровыми сверстниками, а юные футболисты из детских домов и школ-интернатов находят новых родителей.

– Юлия, какие проекты поддерживает «МегаФон»?

– Мы занимаемся благотворительностью практически со времени основания компании, и в начале это была несколько хаотичная история. Мы поддерживали всех, кто к нам обратится, проводили собственные проекты: экологические, спортивные, для детей, – но между собой они практически не были связаны, их объединяла только наша личная симпатия и стремление помочь.

Со временем количество просьб о помощи возросло настолько, что мы решили систематизировать наши усилия. Много общались с экспертами, представителями власти, аналитиками компаний и сотрудниками крупных НКО с большим опытом благотворительной деятельности. В результате получили несколько ключевых рекомендаций: повысить прозрачность и системность отбора проектов (чтобы это не сводилось только к эмоциональному порыву) и усилить их связь со спецификой нашего бизнеса. «МегаФон» – один из крупнейших федеральных операторов связи, и у нас нет компетенций, допустим, в сфере детского питания или медицины. Но мы объединяем людей по всей стране, привносим в их жизнь инновационные решения и технологии, устраняем барьеры в общении. Поэтому наши проекты связаны с такими темами, как безбарьерная среда, социализация через спорт и культуру, дистанционное обучение, инклюзивные программы, а помогаем мы, в основном, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и людям с ограниченными возможностями здоровья. Уже три года в «МегаФоне» действует Политика благотворительной деятельности, где четко прописаны наши ключевые направления и критерии отбора проектов, поэтому теперь работать стало гораздо проще и понятнее.

Для примера расскажу об одном из наших проектов, который полностью соответствует критериям эффективности, прозрачности и системности. Это программа «Спорт вместе. По-настоящему!», которая родилась из инициативы общественной организации инвалидов «Перспектива». Волонтеры устроили парафестиваль в обычной подмосковной школе и поняли, что здоровые дети и ребята с физическими ограничениями отлично общаются друг с другом, а все барьеры – в головах у родителей. Мы с «Перспективой» взяли эту идею объединения за основу, привлекли учителей физкультуры и стали проводить в школах разных регионов России совместные уроки физвоспитания. Теперь на занятиях дети с инвалидностью не сидят на скамейке, а пробуют самые разные доступные им виды спорта: бочча, гандбол, волейбол на колясках, следж-хоккей. У девочек неожиданно набирает популярность пауэрлифтинг! В первом полугодии проект охватил почти 700 ребят из 23 школ в шести городах: примерно две трети участников – ребята с инвалидностью, а одна треть – их здоровые сверстники. Десятки специалистов и волонтеров помогли организовать сотни дополнительных уроков по физической культуре и шесть смен спортивных эксклюзивных лагерей. Также проходят крупные мероприятия – Дни параспорта и городские Парафестивали. Немало говорит в поддержку проекта тот факт, что им заинтересовалось Министерство образования, которое поддерживает инициативу в 2016-2017 учебном году.

Еще один интересный проект – это мобильное приложение для детей-сирот «Гид по жизни», которое мы разработали вместе с фондом «Дети наши». Это своеобразный путеводитель для выпускников детских домов по всей России, которые только начинают жить самостоятельно, без ежедневного надзора и опеки. Здесь можно получить ответы на множество вопросов, от бытовых до глобальных. Что делать, если ты потерял паспорт? Как выбрать продукты и приготовить еду? Как познакомиться с девушкой? Куда лучше пойти учиться? Также есть советы на тему денег, покупок, безопасности, личных отношений. Приложение сделано на основе книги, выпущенной ранее фондом, его можно бесплатно скачать на телефон и всегда иметь под рукой, что гораздо удобнее печатного издания. Перед запуском приложения «Гид по жизни» тестировали наши сотрудники, многие из которых отмечали, что и сами были бы не прочь пользоваться таким приложением.

Не могу не рассказать еще об одном проекте, который мне лично очень нравится. Это программа «Живем по-настоящему», которую мы проводим вместе с АНО «Новые технологии развития». Она помогает избавиться от одной из самых главных проблем воспитания в детских домах – иждивенческого подхода к жизни. Дети-сироты привыкают к тому, что все делают за них и для них. Тройки-четверки выставят, в техникум пристроят, на Новый год пять смартфонов в подарок от крупных компаний вручат, после совершеннолетия квартиру дадут. А что потом? Ты взрослый человек, никто уже не говорит тебе, что делать каждый день, и ты уверен, тебе все вокруг должны. Мы меняем такое отношение к жизни воспитанников детских домов и формируем у них иное сознание! Вместе со специалистами ребята занимаются социальным проектированием: разрабатывают благотворительные проекты и реализуют их в течение года. Творя добро для других, они начинают верить в то, что сами многое могут – и не безосновательно. Например, одна из команд построила игровую площадку во дворе рядом с детским домом: ребята сами писали официальные письма в администрацию, получали разрешения, искали финансирование, строили, красили, организовали торжественное открытие и пригласили на него главу города. Он пришел, перерезал ленточку, а потом жители из соседнего двора стали спрашивать: «А когда и у нас такая площадка будет?!» Этот проект хорош тем, что от него расходятся круги по воде: добрых дел становится больше и больше. Сегодня в нем участвует шесть областей и 30 детских домов: мы обучаем учителей и волонтеров – передаем им знания, а дальше наши инвестиции продолжают жить самостоятельно.

Всего на данный момент мы реализуем проекты вместе с 40 фондами и взаимодействуем более чем с 80 НКО во всех регионах страны. Отбирает партнеров наш Благотворительный комитет, в который входят представители самых разных отделов и департаментов. Например, представители службы экономической безопасности проверяют прозрачность фонда в плане документации и финансовой деятельности, юрист изучает наличие потенциальных рисков и соответствие проекта законодательству, а менеджер по персоналу и специалисты по связам с общественностью оценивают предлагаемые методики решения социальных проблем и их потенциальную эффективность. Нам важно, чтобы успешный опыт можно было распространить в другие города и чтобы проект стал лучше и качественнее благодаря нашей помощи, но при этом в дальнейшем смог развиваться и самостоятельно.

– Систематические проекты сейчас вообще в тренде. Но никто не отменяет ситуаций, когда людям необходима разовая помощь. Оплата операции, покупка протеза, ремонт аварийного жилья... Понятно, что в контексте глобальных изменений – это ничто. Но в контексте одной чьей-то жизни это значит очень многое. Как же быть с разовой поддержкой?

– Понимаю, мы очень много таких просьб получаем на dobro@megafon.ru. Но чтобы действительно что-то изменить, частная передача денег не совсем эффективна: к сожалению, порой все еще возникают случаи некорректного расходования средств или даже мошенничества. Чтобы решать эти проблемы более эффективно, мы находим профильный фонд и переадресуем человека туда. Попав в беду, люди начинают действовать эмоционально: делают веерные рассылки, пишут «всему миру». Но гораздо эффективнее и быстрее будет обращаться по адресу – в организацию, которая занимается вашей проблемой (помогает малоимущим, собирает деньги на лечение, и так далее). Также можно попробовать сбор средств на краудфандинговых площадках – этот способ в последнее время очень эффективен.

У «МегаФона» на благотворительную деятельность есть определенный бюджет – 180 миллионов рублей в год, и в основном он распределяется именно по системным проектам.

– Встречались ли вам благотворительные организации, после сотрудничества с которыми оставался неприятный осадок?

В начале бывало и так. Нам присылали запросы, дублирующие государственные гранты, просили отремонтировать кухню или комнату в детском доме, хотя на это выделяется госбюджет, или обучить врачей, которые потом будут давать платные консультации. Но мы в такие проекты попросту не вступаем. Благодаря тому, что «МегаФон» работает с тысячами подрядчиков по всем направлениям основного бизнеса, в компании хорошо выстроена система проверки и контроля, что помогает нам и при отборе партнеров по благотворительной деятельности.

– Рассказывая про «Гид по жизни», вы обмолвились, что приложение тестировали ваши сотрудники. Как вы вовлекаете их в благотворительную деятельность компании?

– Наши сотрудники участвуют в социальных инициативах компании добровольно – самые активные из них даже создают свои благотворительные движения! В головном офисе есть около десяти человек, которые уже много лет поддерживают дом малютки и «взрослый» детский дом под Рязанью.

Роль Благотворительного комитета здесь в том, чтобы помогать сотрудникам и направлять их, распространяя информацию об умной благотворительности. Стоит ли подавать милостыню на улице или лучше направить ежемесячные, пусть и небольшие, отчисления с зарплаты благотворительному фонду? Покупать ли подарки в детский дом или лучше помочь детям подготовиться к экзаменам? Кроме того, у нас есть доска добрых объявлений, где публикуется информация о благотворительных мероприятиях, в которых можно принять участие.

И, конечно, сотрудники вовлечены в самый известный проект «МегаФона» – всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Эти соревнования проводятся с 2005 года и построены по традиционной схеме футбольного чемпионата: сначала проходят региональные этапы, потом финал в Сочи. Команды-победители в старшей и младшей группах награждаются призовой поездкой в Лондон, в гости к легендарному клубу «Арсенал». За 11 лет в чемпионате приняли участие более 30 тысяч детей. Дополнительная ценность проекта в том, что он еще и помогает нашим юным спортсменам найти новых родителей. В турнире участвуют дети из самой сложной для усыновления возрастной группы – от 10 до 14 лет. Вместе с фондом «Измени одну жизнь» мы создаем их видеоанкеты, благодаря которым будущие мамы и папы видят ребят другими глазами: с волей к победе, целеустремленностью, жаждой жизни! Страх перед почти взрослым ребенком отступает. За три года мы сняли уже около 1400 видеоанкет, и 279 детей обрели семью. Это позволяет нам по-настоящему гордиться этим важным проектом и с радостью рассказывать о нем.

Знаете, я часто слышу вопрос, а надо ли вообще рассказывать о благотворительности? И ответ на него чаще дают отрицательный. А зря. Ведь цель здесь вовсе не в том, чтобы создать дополнительные возможности для пиара. Мы не пытаемся продать больше своих услуг за счет социальной активности – мы просто рассказываем о самых успешных практиках, которые проверили на своем опыте, чтобы они получали более широкое распространение, становились мощнее, привлекали новых партнеров.

Именно поэтому мы все время ищем новые пути для общения со всеми потенциальными участниками рынка благотворительности в России. Например, уже второй год подряд мы выступаем одним из организаторов обучающей конференции для фондов и НКО «ДОБРО». Цель этого мероприятия – повысить эффективность диалога между всеми участниками: в апреле этого года конференцию посетили десятки представителей бизнеса и почти полторы сотни фондов и НКО со всей России.

В сентябре 2016 года мы предложили федеральным и региональным СМИ и блогерам принять участие в нашем конкурсе на лучший материал на социальную тему #помогатьпонастоящему. Авторы посещают десятки мероприятий, организованных нами вместе с партнерами по всей стране, от Москвы до Хабаровска, берут эксклюзивные интервью у участников и организаторов проектов и делятся историями со своими читателями и зрителями. Благодаря этому не только наши сотрудники, но и тысячи людей по всей России узнают о реальном состоянии благотворительности в стране, начинают интересоваться этой темой – и в результате формируется общество, которому действительно не все равно. А вместе мы сможем по-настоящему больше!

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

РК


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//live

«Путин понимает: главные цели войны - система ценностей и национальные интересы»

«Путин понимает: главные цели войны - система ценностей и национальные интересы»

В МИД РФ сообщили, что Москва начинает вести контакты по Сирии с представителями команды Дональда Трампа. А тем временем одна «хромая «загорелая» утка» уже перелетела в Европу... О ситуации - Алексей ПОДБЕРЁЗКИН:

//Общество

Семья погибшего в Сирии офицера написала Олланду письмо, которое раздирает душу

Семья погибшего в Сирии офицера написала Олланду письмо, которое раздирает душу

Об этом сообщила Мария Захарова. Она также рассказала о содержании послания родных Героя России Александра Прохоренко. Сложно представить, что письмо сможет оставить равнодушным президента Франции.

//В мире

Украина: к розыгрышу Порошенко причастны Киргизия и Россия

Украина: к розыгрышу Порошенко причастны Киргизия и Россия

Пресс-секретарь президента Украины сообщил, что после беседы пранкера Вована с Петром Порошенко было проведено расследование. По его словам, оно показало, что дело не обошлось без Киргизии и России.

//Общество

«Башнефть», «Уралхим», «Уралкалий», «Тольяттиазот» … Кто следующий?

«Башнефть», «Уралхим», «Уралкалий», «Тольяттиазот» … Кто следующий?

Пока вся страна вовсю обсуждает безжалостный домашний арест экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева в одной из его не поддающихся калькуляции квартир и дач, автор этих строк себя на иной мысли.

//Происшествия

На севере Москвы застрелили бизнесмена

На севере Москвы застрелили бизнесмена

Ужасное ЧП произошло около одного из бизнес-центров. На парковке неизвестные выстрелили в предпринимателя. Тревогу забили сотрудники центра, которые услышали хлопки, а затем увидели, как падает мужчина.

//Общество

Астрономы обнаружили самую круглую звезду во Вселенной

Астрономы обнаружили самую круглую звезду во Вселенной

На открытие ученые потратили около четырех лет. Через телескоп они наблюдали за небесными телами. В итоге им удалось обнаружить звезду, которая на данный момент считается самой круглой во Вселенной.

//Наука

Ученые рассказали, как соцсети влияют на личное счастье человека

Ученые рассказали, как соцсети влияют на личное счастье человека

Эксперты уже давно интересуются, каким образом аккаунты в Интернете воздействуют на людей. Чтобы разгадать загадку, проводили уже немало экспериментов. Один из таких был недавно проведен учеными.

//Общество

Футбольные фанаты сочли за оскорбление триколор на самой красивой ягодице в мире

Футбольные фанаты сочли за оскорбление триколор на самой красивой ягодице в мире

Сюзи Кортес решила поддержать россиян накануне чемпионата мира по футболу. Самая красивая девушка Бразилии сфотографировалась с триколором на ягодице. Так она хотела порадовать фанатов. Но не тут-то было.

//В мире

СМИ: разочарованная в мужчинах Анджелина Джоли переключилась на женщин

СМИ: разочарованная в мужчинах Анджелина Джоли переключилась на женщин

Поклонникам Анджелины Джоли, следящим за ее перипетиями ее развода, не дает покоя вопрос, кто будет следующим избранником актрисы. Тем временем СМИ сообщают, что Джоли может остановить свой выбор на избраннице.

//Общество

Жена Дадина увидела провокации ФСИН в драке своего мужа с сокамерником

Жена Дадина увидела провокации ФСИН в драке своего мужа с сокамерником

Супруга оппозиционера Ильдара Дадина, не так давно заявившего об издевательства в колонии, в которой он отбывает срок заключения, по-своему объяснила произошедшую сегодня драку мужа с сокамерником.

//В мире

Обама заявил о доказательствах причастности России к кибератакам на США

Обама заявил о доказательствах причастности России к кибератакам на США

Президент США выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с Ангелой Меркель. Он снова вернулся к теме кибератак на политические силы Америки. При этом заявил, что может доказать причастность России.

//Новости ADWILE

//Политика

Обама заявил о наличии доказательств о причастности России к кибератакам

Обама заявил о наличии доказательств о причастности России к кибератакам

Со стороны Соединенных Штатов не раз звучали обвинения о причастности Кремля к хакерским нападениям на американские сервера и базы данных, однако до сих пор никаких доказательств этому представлено не было.

//Общество

Москвич потребовал от “Останкино” миллионную компенсацию за свое “отупение”

Москвич потребовал от “Останкино” миллионную компенсацию за свое “отупение”

Житель столицы обратился в суд с иском, в котором потребовал от телецентра “Останкино” компенсацию почти в миллион рублей. По заявлению москвича, от многолетнего просмотра телевизора он “отупел”.

//В мире

Обама: в интересах США сотрудничать с Россией, являющейся супердержавой

Обама: в интересах США сотрудничать с Россией, являющейся супердержавой

Важное заявление сделал президент США на пресс-конференции с Ангелой Меркель. Он заявил, что Россия является военной супердержавой. И уточнил, что считал так с самого начала своего президентства.

//В мире

Обама призвал Трампа дать отпор России

Обама призвал Трампа дать отпор России

Барак Обама дал совет своему преемнику на посту президента США Дональду Трампу, как строить отношения с Россией. По словам Обамы, с РФ нужно сотрудничать, но в случае необходимости давать ей отпор.

//Политика

Кремль начинает налаживать контакты с командой будущего президента США

Кремль начинает налаживать контакты с командой будущего президента США

Избрание нового президента США стало переломным моментом в отношениях между Москвой и Вашингтоном, считает замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Он надеется увидеть новые подходы администрации Трампа.

//В мире

Депутат Верховной Рады: беседа Порошенко с пранкером Вованом - мировой позор

Депутат Верховной Рады: беседа Порошенко с пранкером Вованом - мировой позор

Розыгрыш, жертвой которого стал президент Украины, всколыхнул Интернет. Правда, отреагировали на него не только пользователи Сети. Довольно жесткое мнение по поводу беседы высказали и в Верховной Раде.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Специалисты узнали, сколько времени на самом деле Apple хранит данные пользователей

Специалисты узнали, сколько времени на самом деле Apple хранит данные пользователей

Представители Apple утверждают о том, что данные пользователей хранятся на их серверах не более 30 дней. Специалисты компании Elcomsoft провели исследование и выяснили, что этот срок куда больше.

//Спорт

Хасана Бароева лишили серебра ОИ-2008 из-за допинга

Хасана Бароева лишили серебра ОИ-2008 из-за допинга

Международный олимпийский комитет принял решение лишить российского борца Хасана Бароева серебряной медали, которую он завоевал на Олимпиаде-2008. Причиной стало употребление спортсменом допинга.

//В мире

Нацразведка США теряет голову

Нацразведка США теряет голову

Джеймс Клэппер, известный своими антироссийскими высказываниями, подал в отставку. Место директора нацразведки США он занимал с 2010 года, ему 75 лет. Однако причиной уйти на отдых стал не преклонный возраст.

//Общество

В Крыму на два года опередили Медведева с переименованием кофе

В Крыму на два года опередили Медведева с переименованием кофе

Пользователи сети не остались равнодушными к идее о переименовании кофе, которую вчера высказал российский премьер Дмитрий Медведев. Предложение немедленно породило в интернете лавину шуток по этому поводу.

//Общество

В Москве суд отказал матери девушки, погибшей над Синаем, в выплате страховки

В Москве суд отказал матери девушки, погибшей над Синаем, в выплате страховки

Женщина просила, чтобы ей выплатили страховку от несчастного случая при перевозке авиатранспортом. Однако суд поддержал банк, который отказал матери, потерявшей в катастрофе единственную дочь.

//В мире

Российские ракетоносцы уничтожили пункты управления ИГИЛ

Российские ракетоносцы уничтожили пункты управления ИГИЛ

17 ноября стратегические ракетоносцы Воздушно-космических сил России нанесли удар крылатыми ракетами по объектам боевиков террористической организации ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра» на территории Сирии.

//Новости партнеров

//Общество

Путин наградил Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством"

Высокую награду от президента РФ получили глава ФАС Игорь Артемьев и эстрадная певица Надежда Бабкина. Владимир Путин отметил их плодотворную работу и высокие достижения в своей деятельности.

//Криминал

В Петергофе подростка избили лопатой

В Петергофе подростка избили лопатой

Детская шалость обернулась для 14-летнего питерского подростка серьезными последствиями. С черепно-мозговой травмой, переломом плечевой кости и множественными ушибами он был доставлен в больницу.

//В мире

«Газовая загадка»: подкармливает ли Украину Крым?

«Газовая загадка»: подкармливает ли Украину Крым?

Украинский город Геническ, как и Генический район Херсонской области, имеет уникальную, но незавидную особенность – он газифицирован, но не связан с инфраструктурой единой газотранспортной системы Украины.

//Общество

Ученые поведали, сколько раз стоит заниматься любовью в зависимости от возраста

Ученые поведали, сколько раз стоит заниматься любовью в зависимости от возраста

Интересное исследование провели американские специалисты. Они выяснили, сколько раз в год стоит вступать в интимную связь представителям разного возраста. Людей при этом разделили на несколько групп.

//Происшествия

Челябинские чиновники купили сироте непригодный для жилья дом

Челябинские чиновники купили сироте непригодный для жилья дом

В Челябинской области чиновников заподозрили в превышении должностных полномочий, когда в муниципальную собственность был приобретен непригодный для жилья дом, обошедшийся бюджету почти в 900 тысяч рублей.

//В мире

ЕС предварительно одобрил отмену виз для украинцев

ЕС предварительно одобрил отмену виз для украинцев

По словам представителя Евросоюза в Словакии Питера Яворчика, данное решение является хорошим сигналом в преддверии саммита ЕС – Украина, который должен пройти в конце ноября текущего года.

//Происшествия

В Удмуртии школьник выстрелил из пневматики в глаз ученицы

В Удмуртии школьник выстрелил из пневматики в глаз ученицы

Стало известно об еще одном инциденте, связанном с применением пневматического оружия. На этот раз ЧП произошло в одной из школ Удмуртии. Во время перемены учащийся выстрелил из пневматики в глаз ученицы.

//В мире

СМИ выяснили, какой пост может занять зять Трампа в Белом Доме

СМИ выяснили, какой пост может занять зять Трампа в Белом Доме

Известно, что во время президентской гонки Дональд Трамп и супруг его дочери Иванки сотрудничали очень тесно: Джаред Кушнер занимал должность одного из главных помощников в избирательном штабе миллиардера.

//Общество

Председатель СКР выступил против смягчения наказания за побои детей в семье

Председатель СКР выступил против смягчения наказания за побои детей в семье

Председатель СКР Александр Быстрыкин негативно относится к возможности смягчения наказания за побои детей в семье. Свое мнение по этому поводу он высказал на заседании Общественного совета при СКР.

//Политика

Российский МИД ответил на обвинения о влиянии России на выборы в США

Российский МИД ответил на обвинения о влиянии России на выборы в США

Не так давно сенатор Бен Кардин заявил, что конгрессмены разрабатывают законопроект, который будет ответом на политику России в Сирии, на Украине, а также затронет вмешательство в президентские выборы в США.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры