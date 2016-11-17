«МегаФон»: Умная благотворительность в обществе, которому не все равно.

Этой осенью фонд защиты брошенных младенцев «Я без мамы» открыл инклюзивную детскую площадку в Ростове-на-Дону. Теперь в центре города появился маленький островок, на котором играют вместе самые разные дети. Строить замки из песка и кататься на качелях здесь может даже ребенок в инвалидной коляске.

Создать такую площадку лауреатам Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!» помогла компания «МегаФон». Руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности Юлия ГАНИНА рассказала нам о том, как социальные проекты меняют сознание детей-сирот, ребята с инвалидностью начинают любить спорт и общаться со здоровыми сверстниками, а юные футболисты из детских домов и школ-интернатов находят новых родителей.

– Юлия, какие проекты поддерживает «МегаФон»?

– Мы занимаемся благотворительностью практически со времени основания компании, и в начале это была несколько хаотичная история. Мы поддерживали всех, кто к нам обратится, проводили собственные проекты: экологические, спортивные, для детей, – но между собой они практически не были связаны, их объединяла только наша личная симпатия и стремление помочь.

Со временем количество просьб о помощи возросло настолько, что мы решили систематизировать наши усилия. Много общались с экспертами, представителями власти, аналитиками компаний и сотрудниками крупных НКО с большим опытом благотворительной деятельности. В результате получили несколько ключевых рекомендаций: повысить прозрачность и системность отбора проектов (чтобы это не сводилось только к эмоциональному порыву) и усилить их связь со спецификой нашего бизнеса. «МегаФон» – один из крупнейших федеральных операторов связи, и у нас нет компетенций, допустим, в сфере детского питания или медицины. Но мы объединяем людей по всей стране, привносим в их жизнь инновационные решения и технологии, устраняем барьеры в общении. Поэтому наши проекты связаны с такими темами, как безбарьерная среда, социализация через спорт и культуру, дистанционное обучение, инклюзивные программы, а помогаем мы, в основном, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и людям с ограниченными возможностями здоровья. Уже три года в «МегаФоне» действует Политика благотворительной деятельности, где четко прописаны наши ключевые направления и критерии отбора проектов, поэтому теперь работать стало гораздо проще и понятнее.

Для примера расскажу об одном из наших проектов, который полностью соответствует критериям эффективности, прозрачности и системности. Это программа «Спорт вместе. По-настоящему!», которая родилась из инициативы общественной организации инвалидов «Перспектива». Волонтеры устроили парафестиваль в обычной подмосковной школе и поняли, что здоровые дети и ребята с физическими ограничениями отлично общаются друг с другом, а все барьеры – в головах у родителей. Мы с «Перспективой» взяли эту идею объединения за основу, привлекли учителей физкультуры и стали проводить в школах разных регионов России совместные уроки физвоспитания. Теперь на занятиях дети с инвалидностью не сидят на скамейке, а пробуют самые разные доступные им виды спорта: бочча, гандбол, волейбол на колясках, следж-хоккей. У девочек неожиданно набирает популярность пауэрлифтинг! В первом полугодии проект охватил почти 700 ребят из 23 школ в шести городах: примерно две трети участников – ребята с инвалидностью, а одна треть – их здоровые сверстники. Десятки специалистов и волонтеров помогли организовать сотни дополнительных уроков по физической культуре и шесть смен спортивных эксклюзивных лагерей. Также проходят крупные мероприятия – Дни параспорта и городские Парафестивали. Немало говорит в поддержку проекта тот факт, что им заинтересовалось Министерство образования, которое поддерживает инициативу в 2016-2017 учебном году.









Еще один интересный проект – это мобильное приложение для детей-сирот «Гид по жизни», которое мы разработали вместе с фондом «Дети наши». Это своеобразный путеводитель для выпускников детских домов по всей России, которые только начинают жить самостоятельно, без ежедневного надзора и опеки. Здесь можно получить ответы на множество вопросов, от бытовых до глобальных. Что делать, если ты потерял паспорт? Как выбрать продукты и приготовить еду? Как познакомиться с девушкой? Куда лучше пойти учиться? Также есть советы на тему денег, покупок, безопасности, личных отношений. Приложение сделано на основе книги, выпущенной ранее фондом, его можно бесплатно скачать на телефон и всегда иметь под рукой, что гораздо удобнее печатного издания. Перед запуском приложения «Гид по жизни» тестировали наши сотрудники, многие из которых отмечали, что и сами были бы не прочь пользоваться таким приложением.

Не могу не рассказать еще об одном проекте, который мне лично очень нравится. Это программа «Живем по-настоящему», которую мы проводим вместе с АНО «Новые технологии развития». Она помогает избавиться от одной из самых главных проблем воспитания в детских домах – иждивенческого подхода к жизни. Дети-сироты привыкают к тому, что все делают за них и для них. Тройки-четверки выставят, в техникум пристроят, на Новый год пять смартфонов в подарок от крупных компаний вручат, после совершеннолетия квартиру дадут. А что потом? Ты взрослый человек, никто уже не говорит тебе, что делать каждый день, и ты уверен, тебе все вокруг должны. Мы меняем такое отношение к жизни воспитанников детских домов и формируем у них иное сознание! Вместе со специалистами ребята занимаются социальным проектированием: разрабатывают благотворительные проекты и реализуют их в течение года. Творя добро для других, они начинают верить в то, что сами многое могут – и не безосновательно. Например, одна из команд построила игровую площадку во дворе рядом с детским домом: ребята сами писали официальные письма в администрацию, получали разрешения, искали финансирование, строили, красили, организовали торжественное открытие и пригласили на него главу города. Он пришел, перерезал ленточку, а потом жители из соседнего двора стали спрашивать: «А когда и у нас такая площадка будет?!» Этот проект хорош тем, что от него расходятся круги по воде: добрых дел становится больше и больше. Сегодня в нем участвует шесть областей и 30 детских домов: мы обучаем учителей и волонтеров – передаем им знания, а дальше наши инвестиции продолжают жить самостоятельно.

Всего на данный момент мы реализуем проекты вместе с 40 фондами и взаимодействуем более чем с 80 НКО во всех регионах страны. Отбирает партнеров наш Благотворительный комитет, в который входят представители самых разных отделов и департаментов. Например, представители службы экономической безопасности проверяют прозрачность фонда в плане документации и финансовой деятельности, юрист изучает наличие потенциальных рисков и соответствие проекта законодательству, а менеджер по персоналу и специалисты по связам с общественностью оценивают предлагаемые методики решения социальных проблем и их потенциальную эффективность. Нам важно, чтобы успешный опыт можно было распространить в другие города и чтобы проект стал лучше и качественнее благодаря нашей помощи, но при этом в дальнейшем смог развиваться и самостоятельно.

– Систематические проекты сейчас вообще в тренде. Но никто не отменяет ситуаций, когда людям необходима разовая помощь. Оплата операции, покупка протеза, ремонт аварийного жилья... Понятно, что в контексте глобальных изменений – это ничто. Но в контексте одной чьей-то жизни это значит очень многое. Как же быть с разовой поддержкой?

– Понимаю, мы очень много таких просьб получаем на dobro@megafon.ru. Но чтобы действительно что-то изменить, частная передача денег не совсем эффективна: к сожалению, порой все еще возникают случаи некорректного расходования средств или даже мошенничества. Чтобы решать эти проблемы более эффективно, мы находим профильный фонд и переадресуем человека туда. Попав в беду, люди начинают действовать эмоционально: делают веерные рассылки, пишут «всему миру». Но гораздо эффективнее и быстрее будет обращаться по адресу – в организацию, которая занимается вашей проблемой (помогает малоимущим, собирает деньги на лечение, и так далее). Также можно попробовать сбор средств на краудфандинговых площадках – этот способ в последнее время очень эффективен.

У «МегаФона» на благотворительную деятельность есть определенный бюджет – 180 миллионов рублей в год, и в основном он распределяется именно по системным проектам.

– Встречались ли вам благотворительные организации, после сотрудничества с которыми оставался неприятный осадок?

В начале бывало и так. Нам присылали запросы, дублирующие государственные гранты, просили отремонтировать кухню или комнату в детском доме, хотя на это выделяется госбюджет, или обучить врачей, которые потом будут давать платные консультации. Но мы в такие проекты попросту не вступаем. Благодаря тому, что «МегаФон» работает с тысячами подрядчиков по всем направлениям основного бизнеса, в компании хорошо выстроена система проверки и контроля, что помогает нам и при отборе партнеров по благотворительной деятельности.

– Рассказывая про «Гид по жизни», вы обмолвились, что приложение тестировали ваши сотрудники. Как вы вовлекаете их в благотворительную деятельность компании?

– Наши сотрудники участвуют в социальных инициативах компании добровольно – самые активные из них даже создают свои благотворительные движения! В головном офисе есть около десяти человек, которые уже много лет поддерживают дом малютки и «взрослый» детский дом под Рязанью.

Роль Благотворительного комитета здесь в том, чтобы помогать сотрудникам и направлять их, распространяя информацию об умной благотворительности. Стоит ли подавать милостыню на улице или лучше направить ежемесячные, пусть и небольшие, отчисления с зарплаты благотворительному фонду? Покупать ли подарки в детский дом или лучше помочь детям подготовиться к экзаменам? Кроме того, у нас есть доска добрых объявлений, где публикуется информация о благотворительных мероприятиях, в которых можно принять участие.

И, конечно, сотрудники вовлечены в самый известный проект «МегаФона» – всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Эти соревнования проводятся с 2005 года и построены по традиционной схеме футбольного чемпионата: сначала проходят региональные этапы, потом финал в Сочи. Команды-победители в старшей и младшей группах награждаются призовой поездкой в Лондон, в гости к легендарному клубу «Арсенал». За 11 лет в чемпионате приняли участие более 30 тысяч детей. Дополнительная ценность проекта в том, что он еще и помогает нашим юным спортсменам найти новых родителей. В турнире участвуют дети из самой сложной для усыновления возрастной группы – от 10 до 14 лет. Вместе с фондом «Измени одну жизнь» мы создаем их видеоанкеты, благодаря которым будущие мамы и папы видят ребят другими глазами: с волей к победе, целеустремленностью, жаждой жизни! Страх перед почти взрослым ребенком отступает. За три года мы сняли уже около 1400 видеоанкет, и 279 детей обрели семью. Это позволяет нам по-настоящему гордиться этим важным проектом и с радостью рассказывать о нем.









Знаете, я часто слышу вопрос, а надо ли вообще рассказывать о благотворительности? И ответ на него чаще дают отрицательный. А зря. Ведь цель здесь вовсе не в том, чтобы создать дополнительные возможности для пиара. Мы не пытаемся продать больше своих услуг за счет социальной активности – мы просто рассказываем о самых успешных практиках, которые проверили на своем опыте, чтобы они получали более широкое распространение, становились мощнее, привлекали новых партнеров.

Именно поэтому мы все время ищем новые пути для общения со всеми потенциальными участниками рынка благотворительности в России. Например, уже второй год подряд мы выступаем одним из организаторов обучающей конференции для фондов и НКО «ДОБРО». Цель этого мероприятия – повысить эффективность диалога между всеми участниками: в апреле этого года конференцию посетили десятки представителей бизнеса и почти полторы сотни фондов и НКО со всей России.

В сентябре 2016 года мы предложили федеральным и региональным СМИ и блогерам принять участие в нашем конкурсе на лучший материал на социальную тему #помогатьпонастоящему. Авторы посещают десятки мероприятий, организованных нами вместе с партнерами по всей стране, от Москвы до Хабаровска, берут эксклюзивные интервью у участников и организаторов проектов и делятся историями со своими читателями и зрителями. Благодаря этому не только наши сотрудники, но и тысячи людей по всей России узнают о реальном состоянии благотворительности в стране, начинают интересоваться этой темой – и в результате формируется общество, которому действительно не все равно. А вместе мы сможем по-настоящему больше!