Столичных автомобилистов предупредили о серьёзных пробках на дорогах

Сегодня вечером в Москве ожидаются девятибалльные пробки. Наибольшей загруженности столичные дороги достигнут к концу рабочего дня. Осложняют ситуацию и погодные условия.

Из-за дождей и грозы и без того сложная ситуация на столичных дорогах ухудшилась, передаёт «Российская газета». Сейчас в Москве проводятся сезонные ремонтные работы, что в совокупности с непогодой практически остановило движение на Третьем Транспортном и Садовом кольце. Движение по МКАД затруднено на северо-западе, юге и юго-востоке. Проблема коснулась и центра города: проезд по Тверскому бульвару, Остоженке и Раушской набережнаой может стать проблемой для автомобилистов. Также большие пробки зафиксированы на шоссе Энтузиастов, Нижегородской улице, Ленинском и Волгоградском проспектах.