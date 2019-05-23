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Столичных автомобилистов предупредили о серьёзных пробках на дорогах

23 мая 2019, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Столичных автомобилистов предупредили о серьёзных пробках на дорогах
Фото: pixabay.com

Сегодня вечером в Москве ожидаются девятибалльные пробки. Наибольшей загруженности столичные дороги достигнут к концу рабочего дня. Осложняют ситуацию и погодные условия.

Из-за дождей и грозы и без того сложная ситуация на столичных дорогах ухудшилась, передаёт «Российская газета». Сейчас в Москве проводятся сезонные ремонтные работы, что в совокупности с непогодой практически остановило движение на Третьем Транспортном и Садовом кольце. Движение по МКАД затруднено на северо-западе, юге и юго-востоке. Проблема коснулась и центра города: проезд по Тверскому бульвару, Остоженке и Раушской набережнаой может стать проблемой для автомобилистов. Также большие пробки зафиксированы на шоссе Энтузиастов, Нижегородской улице, Ленинском и Волгоградском проспектах.

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