Автоэксперт сравнил мужчин и женщин за рулём

Давний спор о том, кто же увереннее чувствует себя за рулём- женщины или мужчины – стал причиной многих предрассудков на дороге. Автомобильный эксперт Максим Кадаков взялся разрешить вопрос и ответить, кто же на самом деле лучше водит.

По словам Кадакова, большой разницы между автоледи и мужчинами-водителями нет, передаёт Мир24. Тем более, по большей части за руль садятся молодые девушки и женщины, а молодость в вопросе вождения – всегда преимущество. При этом эксперт отметил, что женщины могут попасть в ДТП из-за невнимательности.

«Женщина может попасть в аварию просто потому, что она, условно скажем, замечталась, задумалась, почему-то потянулась к зеркальцу и т.д. Взять сигарету или прикуривать, наверно, проще – это можно делать, не глядя. А чтобы проверить, как губы накрашены, надо все-таки посмотреть в зеркало. Я говорю банальные вещи, но тем не менее...», - предположил он.

Несмотря на это, Кадаков не смог не отметить, что и аварий на счету женщин гораздо меньше. По его мнению, это происходит из-за того, что женщины чаще возят детей, а потому стараются ездить более осторожно, чем мужчины.